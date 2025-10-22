Andrea Becerril y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 8

El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, sostuvo que está tranquilo y no le preocupan las denuncias de la oposición en su contra, ni el reciente posicionamiento de varios comités de transparencia y anticorrupción para exigir que aclare sus declaraciones patrimoniales, ya que, sostuvo, todo está en orden.

“La verdad, he sido suficientemente claro, he explicado lo que he presentado, tanto en mis declaraciones patrimoniales como en mis declaraciones fiscales, pero también entiendo que las oposiciones, y algunos no tan opositores, pues les gusta entrar en esa dinámica. Yo no voy a caer en eso.”

En entrevista colectiva, aseguró que su relación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es cordial y que un día antes, junto con el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, se reunieron con ella para discutir la agenda legislativa pendiente.

Ella “es sumamente generosa en su trato conmigo. Somos compañeros de movimiento y tiene todos mis respetos”. Son especulaciones que la mandataria haya cancelado las reuniones de los lunes, dijo.

Aseguró que la Presidenta no ha aludido a las acusaciones en su contra, ya que en los encuentros que han mantenido se circunscriben a los temas del Congreso.

Comentó que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y los comités estatales están en su derecho de solicitar a las autoridades correspondientes que se investiguen sus presuntas inconsistencias patrimoniales, fiscales y de intereses, aunque él ha sido suficientemente claro al respecto.

Hay, sostuvo, un trasfondo político en ese posicionamiento de los comités anticorrupción y las demandas, entre éstas las de “una señora que presentó 50 denuncias, que me acusa de que la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades por 600 millones de pesos en los tres años que fui gobernador en Tabasco”.

Se manejó en ese tiempo, expuso, un presupuesto de 180 mil millones de pesos y en todo ejercicio hay irregularidades administrativas mínimas; “que estudien bien y que vean a quién corresponden”, apuntó.