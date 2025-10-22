Y

a aduje el “alto riesgo de Putin para arribar a Budapest a su cumbre con Trump” (http://bit.ly/4ouOg7c), cuando los cuatro jinetes globalistas jázaros (Khazar; https://bit.ly/3QqemJr) –Rothschild, Larry Fink, Soros, Bloomberg– van a intentar impedir la celebración de la cumbre entre Trump y Putin en Budapest. Así que no asombra el diferimiento, que no cancelación, de la cumbre de marras.

Los atribulados “líderes europeos” convocaron a una “cumbre de emergencia” el 24 de octubre (http://bit.ly/3LnlSFN) para apoyar a Ucrania y la propuesta de Trump con el fin de “establecer una línea de cese al fuego” (http://bit.ly/3L2idgy). La inminente caída de la estratégica Pokrovsk definirá la ruta crítica y el destino ineluctable de Ucrania, que prefiere su autodestrucción a una negociación realista.

El catalán Josep Borrell, ex canciller de la Unión Europea, sentenció que “Trump y Putin tienen un acuerdo que forjaron en Alaska, y Trump es el encargado de que Zelensky lo acepte. Le ha dicho que esta guerra tiene que acabar con la cesión de territorios, y que si no lo hace, Rusia la destruirá” (http://bit.ly/4o41zMg). Tampoco sorprende el convergente ataque terrorista a oleoductos de Hungría (http://bit.ly/3WhOpyU): “incendio de la refinería del Danubio, la más grande de Hungría, que procesa petróleo ruso” (http://bit.ly/4hnYsfE).

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, comentó que la negativa de Polonia a garantizar la seguridad del líder ruso indica que “ahora está preparada para recurrir al terrorismo” (https://on.rt.com/dfmd).

Alexander Dugin fue el primero en exponer el diferimiento de la cumbre: “La reunión de Trump y Putin se canceló por el momento. ¿Quizá Trump venga la próxima vez directamente a Rusia? ¿Petropávlovsk-Kamchatski? ¿Vladivostok? ¿O mejor aún, al MAGAdan? (http://bit.ly/48IfXVK)”.

El ruso Lavrov y el cubano-estadunidense Marco Rubio, a cargo de la política exterior de sus respectivos países, pospusieron su reunión presencial debido a su “desacuerdo en cómo arreglar en forma pacífica” el espinoso asunto de la línea del cese al fuego (http://bit.ly/43dI37N).

TASS citó a un “alto funcionario de EU”, que “no hay planes inmediatos para una reunión de Trump con Putin” ni tampoco es necesaria una reunión presencial entre los encargados de la política exterior de EU y Rusia (http://bit.ly/49gPTRF). De última hora, Trump y Kirill Dmitriev, asesor del Kremlin (http://bit.ly/42MLTEE), desmintieron el diferimiento de la cumbre con Putin. Trump sentenció que “no había determinado nada aún” y que daría su decisión final en los “dos próximos días” debido a la vorágine de eventos (http://bit.ly/47lAVHA). ¡Que todo se decida en el campo de batalla de Pokrovsk!