P

lata o plomo. Resistir a las mafias de extorsionadores que explotan a los productores, trátese de los limoneros de Michoacán o los pescadores de Baja California, conlleva el riesgo de ser asesinado, como es el caso del joven dirigente michoacano Bernardo Bravo. Según el gobernador morenista, Armando Ramírez Bedolla, contaba con la protección de tres guardaespaldas y un automóvil blindado. En un momento dado, se quedó inexplicablemente sin protección y fue ultimado por el jefe de la banda Blancos de Troya, de nombre Rigoberto López Mendoza, alias El Pantano. La rapidez con que fue capturado el hampón sugiere que las autoridades conocían sus movimientos, sin embargo, no había sido detenido. La extorsión es el “negocio” más extendido actualmente. Se ha dejado crecer exponencialmente. Los mafiosos extorsionan lo mismo a un taxista que a un gran empresario. La presidenta Sheinbaum acaba de enviar al Congreso una iniciativa de ley que tipifica a la extorsión como delito grave, se perseguirá de oficio y podrá ser denunciado en forma anónima por las víctimas.

No se derrumbó la Bolsa

Los mercados financieros nacionales e internacionales respiraron con tranquilidad al conocer que Gerardo Fernández Noroña pedirá licencia temporal al cargo de senador para viajar durante dos semanas, gracias a un boleto que le fue regalado por Emirates Airlines. Hoy comienza su aventura. El obsequio es “por la solidaridad que ha tenido con el pueblo palestino”. Volverá el 2 de noviembre, justo a tiempo para disfrutar un pan de muerto con chocolate. Se desvanecieron las especulaciones sobre la probable conexión de su licencia con sus otros viajes e inversiones en bienes raíces morelenses. No aclaró si el permiso es con o sin goce de sueldo.

Un ex presidente en la cárcel

Pero no es mexicano. Se trata de Nicolas Sarkozy, el ex jefe de Estado de Francia. Un tribunal lo halló culpable de financiar ilegalmente con dinero de Libia su campaña electoral de 2007. Ocupó la presidencia entre los años 2007 y 2012. Purgará su condena de cinco años en la intimidante prisión de la Santé. “Esta mañana encierran a un inocente”, escribió en la red social X el ex mandatario de 70 años, quien denunció un “escándalo judicial” y un “viacrucis”. “La verdad triunfará”, dijo. Su pareja, la actriz y modelo Carla Ponti, lo ha acompañado en la batalla legal que ya dura años. Su error, al final de cuentas, fue no ser mexicano. Aquí, Felipe Calderón cometió un fraude descomunal para apoderarse de la Presidencia, como ha confesado su cómplice Vicente Fox.