Democracia en EU contra la monarquía de Donald Trump

a mayoría silenciosa habló en Estados Unidos, en más de 2 mil 600 movilizaciones organizadas en 50 estados del país convocadas por el movimiento No Kings (no a los Reyes) para denunciar el autoritarismo monárquico del presidente Donald Trump, así como el rechazo a sus políticas de migración, educación y seguridad, como inicio de la devastación de la nación.

Se puede decir: “pobre de Estados Unidos, cuyas élites pierden el sentido de la dignidad y caen en la sensación de la arrogancia”.

La mayoría reservada y pacífica habla cuando calla y crea una atmósfera de dignidad, una capa protectora que impide la arrogancia del poder monárquico que ahoga a la sociedad.

Es la sociedad urbana que surgió de la postindustrializacion, caracterizada por un proceso de dominación y asimilación de energéticos externos mediante guerras de conquista que logran que sucumban formas de resistencia que a la monarquía no le son de interés.

Es la arrogancia de los vencedores, propia de las monarquías que le toman el gusto al poder y la cabeza les da vueltas de tal manera que no saben lo que hacen y lo que dicen.

Sin embargo, la sociedad estadounidense sensible a las imposiciones grotesca de la gobernanza, que creían tranquila y sosegada, dio tremenda sorpresa con siete millones de protesta contra No a los Reyes de Donald Trump.

Rubén Cantú Chapa

Aclaración de diputado Gerardo Villanueva

En ejercicio del derecho de réplica previsto en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 3, 4 y 6 de la Ley Reglamentaria del Artículo sexto, párrafo primero, en materia del derecho de réplica, me permito referirme a las notas publicadas en el presente medio de comunicación el día 12 de octubre de 2025, titulada “Denuncian a diputado por adjudicarse ilegalmente un predio en Coyoacán”, y el día 19 de octubre de 2025 titulada “Exigen en Coyoacán hacer efectiva la suspensión de obras de un edificio”, en las cuales se difunden afirmaciones falsas.

Al respecto, es lamentable que un medio con la trayectoria de La Jornada recurra a difundir información sin sustento, basada en dichos anónimos y sin rigor periodístico.

Las notas publicadas carecen de verificación y responsabilidad. Este tipo de publicaciones sólo contribuyen a la desinformación y al desgaste de la confianza ciudadana en los medios.

Aclaro categóricamente que no tengo ninguna relación con la obra mencionada junto al módulo de atención ciudadana, ni con los intereses que intentan atribuirme.

Mi compromiso es y seguirá siendo con la gente y con los proyectos estratégicos del Gobierno de la Ciudad de México, especialmente aquellos que buscan fortalecer la vivienda digna y el bienestar social.