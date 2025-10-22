Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 28

Caracas. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, criticó ayer que Estados Unidos sea más letal contra el narcotráfico en el Caribe que en el Pacífico, donde se concentra mayor tránsito de drogas.

Venezuela insiste en que el despliegue militar estadunidense en la región tiene como objetivo real la caída del presidente Nicolás Maduro y no el combate al narcotráfico.

Estados Unidos reportó desde septiembre siete ataques en el Caribe contra embarcaciones que, sin pruebas, vinculó a capos de Venezuela. El propio presidente Donald Trump ha publicado videos de los bombardeos contra las lanchas. Al menos 32 personas murieron en estas operaciones.

“Las interdicciones que se hacen en el Pacífico no reciben el mismo tratamiento que hacen aquí, en el mar Caribe”, comentó Padrino en la televisión estatal. “¿Cuál es el trasfondo en ese despliegue militar aeronaval de Washington en el Caribe?”, siguió. “¿Es realmente el tráfico de estupefacientes?”

Venezuela sostiene que apenas 5 por ciento de enervantes que se producen en Colombia intenta salir hacia el Caribe y que la mayoría cruza por el Pacífico.

El gobierno venezolano reporta también más operativos antidrogas desde el despliegue estadunidense, que forman parte de la propaganda estatal: militares destruyen pistas clandestinas o laboratorios, incautan lanchas, vehículos y armamento, además de derribar avionetas.

Padrino dio parte ayer de varias operaciones de este tipo junto con los jefes militares que las encabezaron. “El mundo entero está muy claro de las aberraciones, de la ridiculez que se está haciendo contra nuestro pueblo”, resaltó Padrino.

“Agredir nuestras democracias, nuestras constituciones, nuestras soberanías, y además de eso, apropiarse de los recursos naturales de nuestro país (...) No lo van a lograr”, puntualizó.