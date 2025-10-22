Contra todo pronóstico
En segunda instancia, derriba condena de 12 años por fraude procesal y soborno // “Gracias a Dios, se hizo justicia”, dice
Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 28
Bogotá. El ex presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), el líder más representativo de la derecha colombiana, fue absuelto ayer de los delitos comunes de fraude procesal y soborno a testigos. Uribe Vélez fue condenado a 12 años de prisión en primera instancia por la juez 44, Sandra Heredia, y este martes un tribunal de Bogotá, en segunda instancia, lo exoneró. No obstante, una magistrada, de los tres que conforman el tribunal, Leonor Oviedo, salvó su voto y suscribió plenamente la sentencia que lo había encontrado culpable y enviado a la cárcel; “sí había pruebas suficientes para confirmar la condena”, dijo.
El tribunal dejó sin efecto la sentencia de culpabilidad por ambos cargos, y aseguró que no encontró pruebas suficientes para incriminar a Uribe, al considerar que las escuchas telefónicas aportadas como pruebas fueron ilegales y hubo fallas en la “metodología” de la jueza que sentenció en primera instancia.
El proceso contra el ex presidente comenzó en 2012, cuando presentó una denuncia por difamación contra el entonces senador de izquierda Iván Cepeda, quien acusó que buscaba en cárceles testigos que lo vincularan con el paramilitarismo. La Corte Suprema desestimó la denuncia contra Cepeda y, en un giro inesperado, abrió una causa contra Uribe sospechando que era él quien intentaba cambiar la versión de testigos.
Ayer, entre los primeros en reaccionar a la absolución estuvo Iván Cepeda Castro: “por supuesto que respetamos el fallo de la justicia, pero no lo compartimos. Iremos a la casación (última instancia judicial) para lograr que nuestros derechos sean resarcidos y se confirme la decisión de primera instancia. Nunca se examinaron seriamente nuestras pruebas”.
El fallo tomó por sorpresa al país, pues se daba por descontado que por lo menos por uno de los dos delitos el ex presidente ultraderechista, fundador del partido Centro Democrático, sería condenado.
Toda el ala de la derecha concentrada en fuerzas de extrema y centro derecha celebró con alborozo la decisión judicial.
El primero fue el propio Uribe Vélez, quien en X dijo: “gracias a Dios, se hizo justicia”.
El secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, escribió en X sobre el asunto: “la justicia ha prevalecido”, sobre quien, dijo, fue víctima de una “caza de brujas”.
Esta decisión le da gasolina a una derecha maltrecha y con muchas dificultades para instalar en los votantes un mensaje que los regrese al poder en 2026, cuando Colombia elegirá nuevos parlamentarios y presidente de la república.
“En este fallo subyace un mensaje poderoso para la izquierda, y es que la derecha está dispuesta a todo para lograr recuperar el poder en 2026”, expresó Mario Ramírez, abogado y analista político, para quien la decisión trasciende los asuntos judiciales.
Sin embargo, la campaña apenas comienza y sobre el exonerado por crímenes comunes, que no políticos, Álvaro Uribe Vélez, pesan acusaciones relacionadas con delitos de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales (conocidas como falsos positivos) de jóvenes humildes que fueron asesinados durante sus 10 años de gobierno y que los militares los presentaban como guerrilleros a cambio de dádivas.
Otros crímenes, como las matanzas del Aro y La Granja, que dejaron más de 50 muertos y el asesinato del defensor de los derechos humanos Jesús María Valle, también forman parte del acervo de acusaciones contra Uribe Vélez, hechos que sucedieron cuando era gobernador de Antioquia (1995-1997), región en donde se originó el paramilitarismo que lo llevó a la presidencia.
La izquierda se reúne
En la izquierda se prendieron las alarmas, pues sin duda esta decisión jurídica revitaliza a la derecha, que, si sabe administrarse, puede traer réditos políticos; no obstante, faltan seis meses para la primera contienda electoral parlamentaria en marzo de 2026.
El presidente, Gustavo Petro, convocó a los colombianos a la plaza de Bolívar a una marcha por “la soberanía nacional. Vamos por el poder constituyente”, para este viernes.
Nada amilana a Petro, quien no se guardó dardos y, además de fustigar a su contradictor político Uribe Vélez, también puso en la diana al presidente estadunidense, Donald Trump.
En un largo mensaje en la red social X, como suele hacerlo, Petro se fue contra Uribe Vélez y sus relaciones en el pasado con el narcotráfico y los paramilitares: “Ahora el cártel de la toga (calificativo de la prensa a un grupo de jueces que vendían fallos) trata de dejar en la impunidad al ex presidente, el que a través de las Convivir (cooperativas de vigilancia) irradió el paramilitarismo narcotraficante en Antioquia y el país y que asesinó a más de 90 mil colombianos”.
Recordó cómo el 24 de abril de 1997 realizó un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia en el que demostró cómo Uribe Vélez, siendo gobernador, autorizó sobre-vuelos mientras eran asesinados campesinos y campesinas en poblaciones enteras y demostró que su padre era “dueño de un helicóptero que apareció en los allanamientos al mayor laboratorio de cocaína de Colombia”.
Trump, el golpe y las próximas elecciones
En la actual coyuntura política Petro no tiene límites para defender su proyecto de gobierno y, sin importar el litigio con Estados Unidos, no faltó el mensaje para Trump: “ahora como el presidente más poderoso del mundo (…) me acusa de ser líder del narcotráfico, hace reír a todo el pueblo colombiano que conoce mi lucha política y coloca a Colombia en las peores de las injusticias ante el mundo.
“Al presidente Trump no le gusta que estemos fuera de control y aquí debo informar a mi pueblo y al mundo, por qué me he puesto fuera de control: porque quieren el golpe de Estado contra mí y porque el senador Bernie Moreno quiere violencia contra Colombia desde el gobierno de Estados Unidos”, denunció el presidente.
Esta convocatoria de Petro ocurre en mitad de la peor crisis diplomática con Estados Unidos y Trump, pero al mismo tiempo, aunque no lo cita, lo hace en vísperas a la consulta interna que el Pacto Histórico realizará el domingo 26 para escoger, mediante el voto popular, a los integrantes al Congreso y su precandidato a la presidencia.