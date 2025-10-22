Jairo Gómez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 28

Bogotá. El ex presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), el líder más representativo de la derecha colombiana, fue absuelto ayer de los delitos comunes de fraude procesal y soborno a testigos. Uribe Vélez fue condenado a 12 años de prisión en primera instancia por la juez 44, Sandra Heredia, y este martes un tribunal de Bogotá, en segunda instancia, lo exoneró. No obstante, una magistrada, de los tres que conforman el tribunal, Leonor Oviedo, salvó su voto y suscribió plenamente la sentencia que lo había encontrado culpable y enviado a la cárcel; “sí había pruebas suficientes para confirmar la condena”, dijo.

El tribunal dejó sin efecto la sentencia de culpabilidad por ambos cargos, y aseguró que no encontró pruebas suficientes para incriminar a Uribe, al considerar que las escuchas telefónicas aportadas como pruebas fueron ilegales y hubo fallas en la “metodología” de la jueza que sentenció en primera instancia.

El proceso contra el ex presidente comenzó en 2012, cuando presentó una denuncia por difamación contra el entonces senador de izquierda Iván Cepeda, quien acusó que buscaba en cárceles testigos que lo vincularan con el paramilitarismo. La Corte Suprema desestimó la denuncia contra Cepeda y, en un giro inesperado, abrió una causa contra Uribe sospechando que era él quien intentaba cambiar la versión de testigos.

Ayer, entre los primeros en reaccionar a la absolución estuvo Iván Cepeda Castro: “por supuesto que respetamos el fallo de la justicia, pero no lo compartimos. Iremos a la casación (última instancia judicial) para lograr que nuestros derechos sean resarcidos y se confirme la decisión de primera instancia. Nunca se examinaron seriamente nuestras pruebas”.

El fallo tomó por sorpresa al país, pues se daba por descontado que por lo menos por uno de los dos delitos el ex presidente ultraderechista, fundador del partido Centro Democrático, sería condenado.

Toda el ala de la derecha concentrada en fuerzas de extrema y centro derecha celebró con alborozo la decisión judicial.

El primero fue el propio Uribe Vélez, quien en X dijo: “gracias a Dios, se hizo justicia”.

El secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, escribió en X sobre el asunto: “la justicia ha prevalecido”, sobre quien, dijo, fue víctima de una “caza de brujas”.

Esta decisión le da gasolina a una derecha maltrecha y con muchas dificultades para instalar en los votantes un mensaje que los regrese al poder en 2026, cuando Colombia elegirá nuevos parlamentarios y presidente de la república.

“En este fallo subyace un mensaje poderoso para la izquierda, y es que la derecha está dispuesta a todo para lograr recuperar el poder en 2026”, expresó Mario Ramírez, abogado y analista político, para quien la decisión trasciende los asuntos judiciales.

Sin embargo, la campaña apenas comienza y sobre el exonerado por crímenes comunes, que no políticos, Álvaro Uribe Vélez, pesan acusaciones relacionadas con delitos de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales (conocidas como falsos positivos) de jóvenes humildes que fueron asesinados durante sus 10 años de gobierno y que los militares los presentaban como guerrilleros a cambio de dádivas.