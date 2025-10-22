Orlando Pérez

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 27

Quito. En la quinta semana de paro nacional, se agudizó la represión en las comunidades indígenas y en las zonas urbanas de Quito, con una arremetida policial y militar tras la ruptura del diálogo previsto para este lunes.

Bajo ese escenario, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, solicitó el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la agregaduría militar de Israel para “potenciar” su estrategia de seguridad.

La dirigencia indígena y campesina, de los sindicatos y estudiantes han ratificado la continuación del paro popular hasta que el gobierno elimine el incremento del precio del diésel en un dólar, libere a todos los detenidos, despeje las carreteras y caminos de varias provincias de los controles militares, y permita un diálogo para establecer una agenda política en función de la crisis económica, de inseguridad, de servicios públicos así como de falta de atención médica en los hospitales estatales.

La respuesta gubernamental fue un no rotundo al diálogo y una arremetida policial y militar en casi todo el país. Noboa comunicó su intención de obtener apoyo externo luego de un encuentro con el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, con quien suscribió un acuerdo para la “seguridad multidimensional”.

Ramdin afirmó que Ecuador enfrenta una “coyuntura de seguridad compleja, marcada por el crecimiento y la extensión de redes criminales transnacionales”, para lo cual se hace necesario fortalecer sus sistemas de inteligencia y el combate al narcotráfico junto a la OEA.

“Esta realidad exige respuestas integrales, sostenidas y coordinadas; exige una coordinación, una articulación efectiva entre las instituciones nacionales y la cooperación internacional”, manifestó.

El acuerdo abarcará cooperación en sistemas de inteligencia, control del tráfico ilícito de armas, prevención frente a la violencia (no se sabe si es por el paro nacional), fortalecimiento del sistema penitenciario y en ciberseguridad.