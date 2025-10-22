En Ecuador continúa la represión
Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 27
Quito. En la quinta semana de paro nacional, se agudizó la represión en las comunidades indígenas y en las zonas urbanas de Quito, con una arremetida policial y militar tras la ruptura del diálogo previsto para este lunes.
Bajo ese escenario, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, solicitó el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la agregaduría militar de Israel para “potenciar” su estrategia de seguridad.
La dirigencia indígena y campesina, de los sindicatos y estudiantes han ratificado la continuación del paro popular hasta que el gobierno elimine el incremento del precio del diésel en un dólar, libere a todos los detenidos, despeje las carreteras y caminos de varias provincias de los controles militares, y permita un diálogo para establecer una agenda política en función de la crisis económica, de inseguridad, de servicios públicos así como de falta de atención médica en los hospitales estatales.
La respuesta gubernamental fue un no rotundo al diálogo y una arremetida policial y militar en casi todo el país. Noboa comunicó su intención de obtener apoyo externo luego de un encuentro con el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, con quien suscribió un acuerdo para la “seguridad multidimensional”.
Ramdin afirmó que Ecuador enfrenta una “coyuntura de seguridad compleja, marcada por el crecimiento y la extensión de redes criminales transnacionales”, para lo cual se hace necesario fortalecer sus sistemas de inteligencia y el combate al narcotráfico junto a la OEA.
“Esta realidad exige respuestas integrales, sostenidas y coordinadas; exige una coordinación, una articulación efectiva entre las instituciones nacionales y la cooperación internacional”, manifestó.
El acuerdo abarcará cooperación en sistemas de inteligencia, control del tráfico ilícito de armas, prevención frente a la violencia (no se sabe si es por el paro nacional), fortalecimiento del sistema penitenciario y en ciberseguridad.
Mientras, el embajador de Israel en Ecuador, Tzach Sarid, anunció que el agregado de Defensa israelí con residencia en Buenos Aires visitará el país andino la próxima semana, para colaborar en la lucha contra la inseguridad.
Sin embargo, tanto la visita del secretario de la OEA y el funcionario israelí ocurre en medio del paro nacional que se ha convertido en la principal preocupación y acción gubernamental, al cumplirse ya un mes.
Sobreviviente de ataque del Pentágono en el Caribe
Andrés Fernando Tufiño Chila es el ciudadano ecuatoriano que sobrevivió al ataque militar estadunidense en aguas colombianas. El ministerio del Interior confirmó en un comunicado que el pescador fue repatriado y se encuentra herido, aunque en buen estado de salud.
Además, dos fiscales se reunieron con Tufiño y llegaron a la conclusión de que no cometió ningún delito dentro de las fronteras del país y que no había evidencia de lo contrario.
“Tras la llegada del ciudadano, agentes antinarcóticos se acercaron a la unidad de flagrancia para informar a la fiscalía, pero no se presentó ninguna denuncia ni notificación de algún delito cometido en territorio ecuatoriano”.
Ninguna autoridad ecuatoriana se pronunció frente a las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien aseguró: “realmente no me importa (que el pescador fuera inocente), en tanto no traigan veneno a nuestro país”.
Militares estadunidenses atacaron una embarcación, descrita como un posible narcosubmarino o lancha sospechosa de tráfico de drogas, donde murieron dos personas y se detuvo a dos sobrevivientes, un ecuatoriano y un colombiano, que fueron repatriados.