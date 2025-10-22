▲ Una mujer detiene un vehículo de agentes federales en Lafayette Street mientras ciudadanos tratan de impedir una redada migratoria en Canal Street, en Nueva York. Foto Ap

Ap, Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 27

Washington. El Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció el inicio de la operación River Wall para “proteger el río Grande (río Bravo para México) contra la migración irregular, los narcoterroristas y otras actividades criminales en la frontera sur”.

“Para esta movilización sin precedente, la Guardia Costera aumentará el número de barcos de respuesta, embarcaciones de aguas poco profundas, activos de comando y control y equipos tácticos para hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro, comenzando con más de 100 barcos y cientos de personas”, señaló el DHS.

Al continuar la resistencia contra la cacería de migrantes sin papeles emprendida por el presidente, Donald Trump, una redada migratoria contra vendedores en la famosa Canal Street, en Nueva York, se volvió caótica cuando transeúntes y manifestantes confrontaron a agentes federales e intentaron impedir la operación.

La confrontación entre agentes y cientos de neoyorquinos enfurecidos tuvo lugar a lo largo de esa concurrida vía comercial de la ciudad donde se venden copias de bolsos, relojes, perfumes y gafas de sol de diseñador, así como teléfonos y otros productos electrónicos.

Un portavoz del DHS indicó que los agentes llevaban a cabo una operación de control contra vendedores de “productos falsificados cuando alborotadores que gritaban obscenidades se volvieron violentos y obstruyeron labores de las fuerzas del orden, como impedir el paso de vehículos y agredir a los agentes”.

Un grupo de manifestantes rodeó a los agentes, que llevaban el rostro cubierto, e intentó impedir el paso de su vehículo para que no se marchara mientras gritaban “Fuera el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) de Nueva York” y otras consignas.