Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 26

Tokio. Sanae Takaichi, estrella de la política ultraconservadora japonesa y una de las pocas mujeres que ha ascendido en una jerarquía dominada por hombres, es la primera mujer en ser elegida primera ministra del país.

Takaichi, de 64 años, es también la primera mujer en liderar el Partido Liberal Democrático (PLD), que ha dominado la política japonesa de posguerra casi sin interrupciones. Admira a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher y es defensora de la visión conservadora para Japón del ex primer ministro Shinzo Abe.

Conocida por su postura firme frente a China, es una visitante habitual del Santuario Yasukuni, considerado por Pekin, las dos Coreas y otras víctimas asiáticas de la agresión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial como un lugar que glorifica el pasado bélico del país.