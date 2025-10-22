Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 25

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer: “muchos de nuestros aliados en Medio Oriente”, que no identificó, están listos para enviar tropas a Gaza para “poner en orden a Hamas” si el movimiento islamita palestino persiste en violaciones a su plan de paz.

“Me han informado explícita y claramente, con gran entusiasmo, que acogerían con agrado la oportunidad, a solicitud mía, de entrar en Gaza con una gran fuerza para poner en orden a Hamas, si continúa actuando mal”, publicó Trump en su plataforma Truth Social. Pero añadió que “¡todavía no!”, porque “todavía hay esperanza de que Hamas haga lo correcto. Si no lo hacen, el fin de Hamas será rápido, furioso y brutal”, advirtió.

Si no cooperan islamitas serán eliminados

El vicepresidente estadunidense, JD Vance, aseguró que “el plan para Gaza avanza mejor de lo esperado”, y descartó la posibilidad de desplazar tropas terrestres estadunidenses en terreno gazatí, al hablar desde Israel, a donde viajó para reunirse con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, junto con Steve Witkoff, enviado de Washington para Medio Oriente.

Vance advirtió: “si Hamas no coopera, será eliminado”; añadió que habrá “algún tipo de clemencia” para los milicianos que entreguen sus armas y anunció la apertura de un centro cívico-militar para supervisar el alto el fuego, coordinado por Estados Unidos e Israel.