Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 25
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer: “muchos de nuestros aliados en Medio Oriente”, que no identificó, están listos para enviar tropas a Gaza para “poner en orden a Hamas” si el movimiento islamita palestino persiste en violaciones a su plan de paz.
“Me han informado explícita y claramente, con gran entusiasmo, que acogerían con agrado la oportunidad, a solicitud mía, de entrar en Gaza con una gran fuerza para poner en orden a Hamas, si continúa actuando mal”, publicó Trump en su plataforma Truth Social. Pero añadió que “¡todavía no!”, porque “todavía hay esperanza de que Hamas haga lo correcto. Si no lo hacen, el fin de Hamas será rápido, furioso y brutal”, advirtió.
Si no cooperan islamitas serán eliminados
El vicepresidente estadunidense, JD Vance, aseguró que “el plan para Gaza avanza mejor de lo esperado”, y descartó la posibilidad de desplazar tropas terrestres estadunidenses en terreno gazatí, al hablar desde Israel, a donde viajó para reunirse con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, junto con Steve Witkoff, enviado de Washington para Medio Oriente.
Vance advirtió: “si Hamas no coopera, será eliminado”; añadió que habrá “algún tipo de clemencia” para los milicianos que entreguen sus armas y anunció la apertura de un centro cívico-militar para supervisar el alto el fuego, coordinado por Estados Unidos e Israel.
“Podemos ver a los estadunidenses y a los israelíes colaborando para reconstruir Gaza, para introducir una paz duradera”, aseguró.
Witkoff sostuvo que este centro podría ser un modelo para poner fin a futuros conflictos, porque “hemos aprendido mucho sobre las complejidades de modular el acuerdo de paz”.
Por lo pronto, Reino Unido envió un “pequeño número” de militares a Israel para colaborar en la supervisión del alto el fuego, incluyendo a un “militar de dos estrellas de primer nivel”, comunicó el ministro de Defensa británico, John Healey.
En Washington, la mayoría de los demócratas del Senado expresaron a Trump “apoyo a sus comentarios en contra de que Israel se anexe territorio de Cisjordania y para instar a su administración a promover medidas para preservar la viabilidad de una solución de dos estados”.
Víveres, absolutamente urgentes: Macron
En Francia, el presidente Emmanuel Macron declaró que “la situación en Gaza es muy frágil (…) Queremos mantener nuestro compromiso, junto con los socios europeos, árabes y estadunidenses, para lograr de inmediato –y esto es absolutamente urgente– la reapertura de los sitios y rutas humanitarias para que la ayuda, los alimentos y los artículos de primera necesidad puedan llegar a la población”, aseveró.