Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 34

Los magistrados del tercer tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México decidieron, por unanimidad, reactivar una orden de arresto contra Manuel Rodrigo Gayosso Cepeda, por fraude genérico de más de 8 millones 700 mil pesos.

En sesión púbica del expediente de revisión 136/2025, el magistrado presidente Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz y los togados Ricardo Ojeda Bohórquez y Lorena Oliva Becerra, decidieron la búsqueda y captura del hijastro del ex gobernador Graco Ramírez, por “realizar actos de disposición sobre bienes judicialmente asegurados y secuestrados”.

Un juez de control adscrito a la unidad de gestión judicial 12 del Tribunal Superior de Justicia libró la orden de aprehensión por el fraude en agravio del Corporativo Jurídico Lafontaine.

Manuel Rodrigo, hijo de Elena Cepeda, fue identificado como Señor 30 por ciento, durante la gestión de su padrastro como gobernador de Morelos, por presuntamente exigir a empresarios ese porcentaje sobre el valor de contratos, a fin de adjudicarles las obras públicas.

En 2013, el juzgado primero de distrito en Morelos, giró orden de detención contra Gayosso Cepeda, ex candidato a la gubernatura de Morelos por el desaparecido PRD, por incurrir en la violación de una suspensión concedida a la empresa Promotora Ambiental (Pasa).