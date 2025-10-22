▲ Bomberos del estado de México enfrentaron algunas dificultades para sofocar el incendio que se originó en una fábrica de colchones en la colonia Carlos Hank González, en Ecatepec, el cual comenzó ayer antes del mediodía. El humo fue notorio a varios kilómetros desde distintos puntos del municipio y demarcaciones vecinas. Foto La Jornada

Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 34

Ecatepec, Méx., Un fuerte incendio ayer en una fábrica de colchones de cuatro niveles, ubicada en la colonia Carlos Hank González, de este municipio, consumió una gran cantidad de material; autoridades desalojaron a más de 500 vecinos y trabajadores de la zona.

La conflagración comenzó antes del mediodía, narraron vecinos de la factoría; reportaron que era visible una gran columna de humo.

De inmediato, personal de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec se trasladó al lugar, ubicado en la intersección de las avenidas San Andrés y José María Morelos de esa comunidad, para sofocar el fuego, labor que duró casi siete horas.

La dificultad para sofocar las llamas radicó en que es un inmueble de cuatro niveles, con un anexo en la parte superior, donde se fabricaban salas y colchones, por lo que adentro había material como madera, hule espuma y diversos productos químicos, así como solventes altamente inflamables. Debido a lo anterior, autoridades presumieron que las llamas se propagaron de manera rápida y se extendieron a casi todo el edificio.

El humo se observó a varios kilómetros de distintos puntos del municipio y demarcaciones vecinas.

Es clandestina, se presume

La fábrica, que, según se conoció, es clandestina, se encuentra a un costado de la autopista México-Pachuca y cerca del sistema de transporte Mexicable, cuya operación fue suspendida temporalmente.

Durante las dos primeras horas de trabajos para apagar el incendio sobrevino una explosión de un tambo con material inflamable y el fuego se reavivó.

Unos cien elementos de las policías municipal y estatal, así como de la Marina, fueron desplegados para acordonar al menos un kilómetro a la redonda.

A las labores de combate de la conflagración se sumaron bomberos de los municipios de Tlalnepantla, Acolman y de la Ciudad de México.

Cuatro apagafuegos resultaron intoxicados por inhalación de humo; tres fueron atendidos en el lugar y a una bombero la llevaron a un hospital.

Autoridades de Ecatepec pidieron a la Comisión Federal de Electricidad la suspensión temporal del servicio de energía eléctrica en la zona. El servicio de Mexicable quedó sin servicio en las estaciones Hank González y Santa Clara con el fin de prevenir posibles incidentes y salvaguardar la seguridad de la población y los usuarios.