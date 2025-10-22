De la redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 33

El subdirector de Seguridad Pública del municipio de Indaparapeo, Michoacán, Víctor Daniel Hernández Castillo, fue asesinado a balazos ayer por la tarde, en la carretera Indaparapeo–San Lucas, entre las cabeceras municipales de Charo y Quréndaro, a unos 25 kilómetros de Morelia.

La Guardia Civil (Policía Estatal michoacana), informó que el mando policial fue atacado con ráfagas de rifles de asalto, cuando se encontraba en su día de descanso y conducía un vehículo Nissan modelo Sentra color rojo.

El ataque fue perpetrado alrededor de las 11:45 horas a la altura del poblado San Isidro, a unos kilómetros de la cabecera municipal de Indaparapeo, en el tramo carretero que une a esa demarcación con el municipio de Queréndaro.

Mientras, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán abrió una carpeta de investigación para tratar de determinar la identidad de los presuntos responsables.

Detienen en Sonora a operador de Los Gigios

En tanto, Francisco Ernesto Félix Romero, identificado como operador de la agrupación delictiva Los Gigios, vinculada con el tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, así como con secuestros y homicidios en la frontera norte de Sonora, fue detenido en un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales en Nogales, localidad limítrofe con Estados Unidos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal informó que la captura se llevó a cabo en un domicilio en la colonia Buenos Aires, donde el capo se ocultaba.

Francisco Félix, de 50 años, fue aprehendido por su presunta participación en el delito de privación ilegal de la libertad. Los agentes requisaron 40 dosis de droga y diversos indicios que quedaron bajo resguardo ministerial. El inmueble fue sellado y asegurado como parte de la investigación.

Grupo criminal quiere las tierras del ejido Guajes

Autoridades del ejido Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, en la región Tierra Caliente de Guerrero, denunciaron que la organización criminal La familia michoacana pretende apoderarse de su territorio y ahí instalar laboratorios para elaborar fentanilo.

En un video difundido en su página de Facebook, un miembro del comisariado del ejido los Guajes de Ayala, que integra comunidades como El Pescado y Hacienda de Dolores, lamentó que la administración guerrerense haya minimizado los enfrentamientos que sostuvieron en la sierra contra dicho banda delictiva la semana pasada.

Tras la hostilidad, el subsecretario de Gobierno, Francisco Rodríguez, declaró: “De manera oficial, los habitantes de dicho ejido no habían denunciado algún tipo de confrontación”.

“Eso es absurdo, sí lo denunciamos tal cual, con videos y todo”, aclaró el ejidatario. Agregó que tampoco se tenía confirmada la localización de cadáveres o personas heridas en la zona en que se reportó la incursión de civiles armados.

En tanto, dos hombres de nacionalidad guatemalteca que portaban armamentos de alto poder fueron detenidos en inmediaciones del entronque El Álamo, municipio de Coyame, Chihuahua, por efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Por su parte, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, sostuvo, sin mencionar a algún responsable, que “están sembrando minas en las carreteras y en caminos rurales”.

Afirmó que no se deslindará de su responsabilidad y esta semana se reunirá con la mesa de seguridad en la zona alta del área serrana de Huajicori, municipio donde se cometen hechos violentos, y que colinda con Sinaloa.