▲ Misa de cuerpo presente de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, realizada ayer en la cabecera municipal de dicho municipio. Foto Cuartoscuro.com

Alonso Urrutia, Emir Olivares, Gustavo Castillo y Ernesto Martínez

Reporteros y corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 33

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el asesinato del dirigente de Citricultores del Valle de Apatzingán, en Michoacán, Bernardo Bravo Manríquez; “es muy triste”, señaló.

La mandataria afirmó que se esclarecerá este crimen, para lo cual las autoridades de seguridad federal ya colaboran con el gobierno del estado y la Fiscalía General de Justicia estatal.

Durante su conferencia, Shein-baum Pardo informó que en la reunión del gabinete de seguridad que se realiza de lunes a viernes, antes de su conferencia matutina, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) federal, Omar García Harfuch, presentó un amplio informe del homicidio de Bravo Manríquez.

–¿Tenían en el radar que había recibido amenazas de muerte? –se le preguntó a la mandataria.

–Voy a pedirle al secretario de Seguridad que haga un comunicado de la protección que tenía él y las medidas también que se deben de tomar para la familia, respondió Sheinbaum.

Sobre las denuncias que Bernardo Bravo hizo respecto al “coyotaje” que prevalecía para la venta del limón en Michoacán y la presión del crimen organizado, la mandataria afirmó que toda la investigación está relacionada con este tema. “Tiene que haber justicia en éste, como en todos los casos, pero en particular en éste”, recalcó.

En tanto, García Harfuch dio a conocer, por medio de su cuenta de X, que durante un operativo de fuerzas federales y estatales fue detenido Rigoberto N, identificado como uno de los responsables de extorsionar a productores de limón en Apatzingán.

El funcionario detalló que el presunto integrante de la organización delictiva Los Blancos de Troya fue arrestado, “a raíz de los trabajos de investigación tras el homicidio de Bernardo Bravo”, durante una diligencia en Michoacán, encabezada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la fiscalía estatal, autoridades del gabinete de Seguridad federal y del gobierno de la entidad.

En febrero pasado, autoridades federales aprehendieron a Gerardo N, La Silla, presunto jefe de Los Blancos de Troya, y quien dirigía el cobro de cuotas contra productores de limón y aguacate en Apatzingán; el supuesto nuevo líder de esa célula delictiva sería Rigoberto N.

La SSPC precisó que luego de tomar conocimiento del homicidio de Bernardo Bravo, agentes de seguridad se trasladaron al sitio donde comenzaron las indagatorias y pusieron en marcha un dispositivo de seguridad, mediante el cual identificaron un vehículo donde viajaba Rigoberto N.

Por su parte, el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, dio a conocer que las primeras investigaciones en torno al homicidio de Bernardo Bravo indican que fue asesinado en un lugar distinto al sitio donde fue localizado las primeras horas del lunes. El funcionario precisó que el cuerpo tenía dos golpes y un disparo en la cabeza y fue abandonado en un vehículo sobre la brecha Apatzingán-Tepetates,

En entrevista con representantes de medios de comunicación recalcó que el empresario limonero tenía asignado personal de seguridad del estado y disponía de una unidad con blindaje.

Refirió que según los videos de las cámaras de seguridad, el domingo por la mañana Bravo Manríquez salió de Morelia, en un vehícu-lo blanco hacia Apatzingán, pero cambió de vehículo para acudir solo a una reunión, que aparentemente tenía programada en la localidad de Cenobio Moreno.

Todo parece indicar que fue asesinado en este último poblado o durante el trayecto de regreso a la cabecera de Apatzingán; aproximadamente a las 19 horas del pasado domingo, el automotor en el que se trasladaba fue encontrado y no presentaba impactos de arma, puntualizó. “Tenía algunos residuos de sangre en el cristal de atrás, pero en la parte del medio. Entonces, esto señala que él venía en medio de la unidad, ya sin vida. Y manejaba otra persona, que es quien lo dejó en esa brecha”, indicó el fiscal.

Los peritajes forenses determinaron que Bernardo Bravo murió aproximadamente 10 horas antes de ser hallado con dos golpes en la cabeza y una herida de bala calibre 38. No se localizaron casquillos, ni pertenencias personales en el sitio.

“Creemos que quien lo citó pudo haber sido algún líder criminal en la zona de Cenobio Moreno”, dijo Torres Piña, quien añadió que ya se solicitó la declaración de los escoltas asignados al dirigente limonero, ya que el domingo por la mañana Bravo avisó a su familia que los recogería antes de viajar a Apatzingán.