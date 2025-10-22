▲ Para que pueda usar su oxigenador, un adulto mayor es trasladado cinco kilómetros al día hasta una tienda de abarrotes donde rentan una planta de luz. Foto Ricardo Montoya

Huehuetla, Hgo., Desesperada por la falta de electricidad que le impide suministrar energía al oxigenador que mantiene con vida a su abuelo, una familia indígena de la comunidad Los Planes del municipio de Huehuetla ha debido improvisar un “hospital so-bre ruedas”.

Desde el pasado 10 de octubre, parientes de Angélica María Tolentino Aguilar trasladan diariamente en una camioneta al enfer-mo hasta el poblado Santa Úrsula, a unos cinco kilómetros de distancia de su hogar, para rentar un generador portátil al dueño de una tienda de abarrotes y conectar el aparato que le suministra oxígeno.

La carencia de energía eléctrica en Los Planes, en Santa Úrsula y otras localidades de los municipios de Huehuetla, Tenango de Doria y San Bartolo Tutotepec se debe a derrumbes y deslaves que destruyeron postes y tendidos eléc-tricos durante las intensas lluvias que azotaron hace dos semanas a la región Otomí-Tepehua, ubicada en el noreste de Hidalgo, en los límites con Puebla y Veracruz.

Tolentino Aguilar relató que su padre, quien padece diabetes avanzada, requiere diálisis y atención médica urgente, pero los caminos bloqueados impiden su traslado a un hospital. “Mi papá ya perdió la vista, está discapacita-do y necesita oxígeno tres veces al día: a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche”.

Aunque hace algunos meses la familia logró comprar con grandes sacrificios un oxigenador, la falta de energía eléctrica los ha obligado a transportar diariamente al enfermo en una camioneta a Santa Úrsula, población que también carece de electricidad, pero donde algunas tiendas cuentan con plantas de luz que funcio-nan con gasolina y sirven para cargar celulares y otros aparatos a cambio de pagos que van de 20 a 40 pesos por hora.