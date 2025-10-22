Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 30
Petróleos Mexicanos (Pemex) concluyó la reparación del ducto dañado por las lluvias torrenciales en el municipio Álamo Temapache, Veracruz.
La petrolera estatal informó que atendió la pérdida de contención en aproximadamente ocho kilómetros cerca de la localidad y activó los protocolos de seguridad industrial y ambiental.
Anotó que en conjunto con la Secretaría de Marina, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, autoridades locales y estatales, se instalaron dos barreras de contención, cordones oleofílicos, equipos de bombeo y se realizó la recolección superficial en el río Pantepec.
Los trabajos de saneamiento y remediación continúan en las riberas y zonas cercanas, e instala tres barreras adicionales.
Precisó que personal especializado limpia, recolecta residuos y aplica material absorbente para restaurar las condiciones naturales del entorno.
Señaló que desde el Puesto de Mando Unificado, ubicado en las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Tuxpan, coordina las acciones de remediación ambiental.
En las tareas participan los tres órdenes de gobierno para una atención integral a la población.