▲ Los trabajos de limpieza en torno al ducto de Pemex continúan. Foto Carlos Nava

Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 30

Petróleos Mexicanos (Pemex) concluyó la reparación del ducto dañado por las lluvias torrenciales en el municipio Álamo Temapache, Veracruz.

La petrolera estatal informó que atendió la pérdida de contención en aproximadamente ocho kilómetros cerca de la localidad y activó los protocolos de seguridad industrial y ambiental.

Anotó que en conjunto con la Secretaría de Marina, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, autoridades locales y estatales, se instalaron dos barreras de contención, cordones oleofílicos, equipos de bombeo y se realizó la recolección superficial en el río Pantepec.