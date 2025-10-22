▲ Rosalía colapsó La Plaza De Callao, en Madrid, para dar a conocer el nombre de su próximo disco: Lux, el cual saldrá al mercado el 7 de noviembre y en el que explorará la “mística femenina y la espiritualidad”. Tiene colaboraciones con Björk y Estrella Morente, entre otros. La artista reveló los nombres de las canciones que conforman este trabajo dividido en cuatro movimientos. El primero lo componen Sexo, violencia y llantas, Reliquia, Divinize, Porcelana y Mio Cristo. La segunda parte la completan Berghain, La perla, Mundo nuevo y De madrugá. Foto Europa Press