Disco con 11 temas inéditos del compositor cubano creados en los años sesenta y setenta del pasado siglo
Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 8
La Habana. Álbum blanco para Silvio Rodríguez, disco integrado por 11 temas inéditos del cantautor cubano, creados entre fines de los años 60 y la primera mitad de los 70, fue presentado en La Habana.
Este trabajo recoge “sueños y canciones que tienen más de cincuenta años de creadas y dejan de ser propiedad exclusiva de su autor”, según expuso su productor, Enrique Carballea, durante lapresentación.
El disco constituye un homenaje a la música cubana y a uno de sus imprescindibles exponentes, motivo de orgullo para Cuba y sus admiradores.
Sobre esta producción de 11 temas, lanzada bajo el sello discográfico cubano Bis Music, conversaron sus gestores desde la Sala Villena de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).
Su principal artífice, el productor musical Enrique Carballea, aseguró que esta obra fue del agrado del destacado trovador y sus hermosos comentarios constituyen un regalo a todo el equipo de realización.
Recordó los inicios de su encuentro con Silvio Rodríguez y sus extraordinarias composiciones, además de haber trabajado con gran parte de los músicos del Grupo de Experimentación Sonora del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic).
El disco, con una imagen de portada simpática y sugerente, es una compilación de antiguos temas del creador de Ojalá, incluidos varios inéditos, compuestos entre fines de los años 60 y la primera mitad de los 70 del pasado siglo XX.
Fiesta innombrable
A juicio del periodista y crítico musical Joaquín Borges-Triana, autor de las notas discográficas, existe muy buena vibra en está producción, y todo el equipo disfrutó el proceso; “es una fiesta innombrable, desde el principio hasta el último tema”.
El lanzamiento del álbum coincidió con la celebración del Día de la Cultura Cubana y su resultado enorgullece a todo el equipo.
La cultura es una de las pocas cosas que une a los seres humanos y es un mérito que tiene la obra de Silvio Rodríguez, destacó Borges-Triana.
Alfred Artigas, a cargo de la orquestación de los temas, habló del proceso y de cómo alejó cualquier pensamiento que tuviera que ver con la dimensión de las composiciones, y así lograr una mayor soltura durante el trabajo creativo.
Beatriz Márquez, León Gieco, Chico Buarque, Manuel García, Eduardo Sosa y Roly Berrio, entre muchos otros artistas, figuran en la nómina del disco.
Álbum blanco para Silvio Rodríguez es un homenaje a ese grande de la música cubana, es –como refieren sus creadores– una suerte de azar concurrente.
Una dosis de musicalidad que agradecen quienes buscan deleitar el alma con la lírica del admirado trovador.