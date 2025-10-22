▲ El cantante cubano Silvio Rodríguez en un concierto de su gira latinoamericana en La Habana en 2025. Foto Afp

Prensa Latina

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 8

La Habana. Álbum blanco para Silvio Rodríguez, disco integrado por 11 temas inéditos del cantautor cubano, creados entre fines de los años 60 y la primera mitad de los 70, fue presentado en La Habana.

Este trabajo recoge “sueños y canciones que tienen más de cincuenta años de creadas y dejan de ser propiedad exclusiva de su autor”, según expuso su productor, Enrique Carballea, durante lapresentación.

El disco constituye un homenaje a la música cubana y a uno de sus imprescindibles exponentes, motivo de orgullo para Cuba y sus admiradores.

Sobre esta producción de 11 temas, lanzada bajo el sello discográfico cubano Bis Music, conversaron sus gestores desde la Sala Villena de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).

Su principal artífice, el productor musical Enrique Carballea, aseguró que esta obra fue del agrado del destacado trovador y sus hermosos comentarios constituyen un regalo a todo el equipo de realización.

Recordó los inicios de su encuentro con Silvio Rodríguez y sus extraordinarias composiciones, además de haber trabajado con gran parte de los músicos del Grupo de Experimentación Sonora del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic).

El disco, con una imagen de portada simpática y sugerente, es una compilación de antiguos temas del creador de Ojalá, incluidos varios inéditos, compuestos entre fines de los años 60 y la primera mitad de los 70 del pasado siglo XX.