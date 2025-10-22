Espectáculos
Ver día anteriorMiércoles 22 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/22. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Espectáculos/Presentan en La Habana Álbum blanco para Silvio Rodríguez/
A nterior
S iguiente
 
Presentan en La Habana Álbum blanco para Silvio Rodríguez

Disco con 11 temas inéditos del compositor cubano creados en los años sesenta y setenta del pasado siglo

Foto
▲ El cantante cubano Silvio Rodríguez en un concierto de su gira latinoamericana en La Habana en 2025.Foto Afp
 
Periódico La Jornada
Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 8

La Habana. Álbum blanco para Silvio Rodríguez, disco integrado por 11 temas inéditos del cantautor cubano, creados entre fines de los años 60 y la primera mitad de los 70, fue presentado en La Habana.

Este trabajo recoge “sueños y canciones que tienen más de cincuenta años de creadas y dejan de ser propiedad exclusiva de su autor”, según expuso su productor, Enrique Carballea, durante lapresentación.

El disco constituye un homenaje a la música cubana y a uno de sus imprescindibles exponentes, motivo de orgullo para Cuba y sus admiradores.

Sobre esta producción de 11 temas, lanzada bajo el sello discográfico cubano Bis Music, conversaron sus gestores desde la Sala Villena de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).

Su principal artífice, el productor musical Enrique Carballea, aseguró que esta obra fue del agrado del destacado trovador y sus hermosos comentarios constituyen un regalo a todo el equipo de realización.

Recordó los inicios de su encuentro con Silvio Rodríguez y sus extraordinarias composiciones, además de haber trabajado con gran parte de los músicos del Grupo de Experimentación Sonora del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic).

El disco, con una imagen de portada simpática y sugerente, es una compilación de antiguos temas del creador de Ojalá, incluidos varios inéditos, compuestos entre fines de los años 60 y la primera mitad de los 70 del pasado siglo XX.

Fiesta innombrable

A juicio del periodista y crítico musical Joaquín Borges-Triana, autor de las notas discográficas, existe muy buena vibra en está producción, y todo el equipo disfrutó el proceso; “es una fiesta innombrable, desde el principio hasta el último tema”.

El lanzamiento del álbum coincidió con la celebración del Día de la Cultura Cubana y su resultado enorgullece a todo el equipo.

La cultura es una de las pocas cosas que une a los seres humanos y es un mérito que tiene la obra de Silvio Rodríguez, destacó Borges-Triana.

Alfred Artigas, a cargo de la orquestación de los temas, habló del proceso y de cómo alejó cualquier pensamiento que tuviera que ver con la dimensión de las composiciones, y así lograr una mayor soltura durante el trabajo creativo.

Beatriz Márquez, León Gieco, Chico Buarque, Manuel García, Eduardo Sosa y Roly Berrio, entre muchos otros artistas, figuran en la nómina del disco.

Álbum blanco para Silvio Rodríguez es un homenaje a ese grande de la música cubana, es –como refieren sus creadores– una suerte de azar concurrente.

Una dosis de musicalidad que agradecen quienes buscan deleitar el alma con la lírica del admirado trovador.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto