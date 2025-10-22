Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 24

El valor de la ventas comparables, que incluye datos de establecimientos con más de un año de operación, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) registró una variación positiva de 0.5 por ciento en septiembre de 2025 respecto a igual mes del año pasado.

El dato, de acuerdo con los registros del organismo privado, muestra una desaceleración respecto al 7.6 por ciento anual reportado en agosto pasado.

En tanto, el valor de las ventas totales de septiembre, que incorpora los datos de establecimientos que abrieron en los últimos 12 meses, mostró un incremento de 2.8 por ciento respecto a septiembre de 2024.

Según la Antad, en lo que respecta al acumulado del periodo enero-septiembre de 2025, a tiendas iguales se tuvo un crecimiento anual de 3.3 por ciento, mientras medido por tiendas comparables, el dinamismo fue de 5.8 por ciento.

Las ventas de septiembre ascendieron a 124 mil 400 millones de pesos, mientras las acumuladas al noveno mes fueron de un billón 181 mil 600 millones de pesos.

A detalle, la Antad informó que por formato de tienda, las de autoservicio reportaron una caída anual de 0.3 por ciento anual a tiendas iguales y un crecimiento de 1.9 por ciento a tiendas totales.

En tanto, por el lado de las departamentales, éstas reportaron una caída anual de 0.8 por ciento en sus ventas a tiendas iguales y un crecimiento de 0.5 por ciento a tiendas totales.

Mientras que en las especializadas se presentó un crecimiento de 3.6 por ciento a tiendas iguales y de 7.1 por ciento a tiendas totales.