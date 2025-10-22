▲ Vista aérea de la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Foto tomada de la cuenta de la ANAM en X

Enrique Méndez y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 23

La solicitud de los agentes aduanales de aplazar hasta enero la obligación de garantizar sus operaciones de garantía fue avalada por la Cámara de Diputados, que se allanó a los cambios que en ese sentido realizó el Senado la semana anterior.

Durante la evaluación de la minuta –que se aprobó por 343 votos a favor y 13 en contra y fue enviada al Ejecutivo–, la oposición insistió en la defensa de los agentes aduanales y consideró que la entrada en vigor del decreto para enero “no es un respiro técnico, es una ventana para imponer una reforma que golpea al comercio”.

Con los ajustes hechos por los senadores, la reforma retrasa un mes la vigencia de la garantía que deben depositar las empresas por importación definitiva de mercancías, lo que permitirá cubrir cuotas compensatorias por la diferencia entre el valor declarado y el precio estimado.

Además, aplaza hasta finales de enero del próximo año el depósito de la garantía por la introducción al país de mercancías extranjeras para destinarlas al régimen de recinto fiscalizado estratégico para su manejo, almacenaje, exhibición, venta o distribución.

También entrarán en vigor a finales de enero las nuevas disposiciones del régimen de importación temporal, que permite la entrada de mercancías por tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre que retornen al extranjero en el mismo estado.