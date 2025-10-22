▲ La totalidad del mercado eléctrico –que hasta la dictadura de Pinochet fue estatal– pertenece a empresas privadas. En la imagen, el Puerto de San Antonio, el más importante de Chile. Foto Europa Press

Aldo Anfossi

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 22

Santiago. El escándalo por los sobreprecios que las generadoras eléctricas han cobrado desde hace ocho años a los consumidores chilenos (https://bit.ly/3WC0j77) se agravó luego que el sector de las empresas transmisoras admitiera que algo idéntico sucede con ellas, que facturaron unos 115 millones de dólares indebidamente entre 2020 y 2024.

Ambas irregularidades son responsabilidad del organismo estatal –Comisión Nacional de Energía (CNE)– a cargo de las tarifas, que calculó erróneamente los precios, aplicando dos veces la variación de la inflación.

La diferencia con el abuso de las generadoras, que desde 2017 obtuvieron hasta 200 millones de dólares en tarifas abultadas, radica en que las compañías de transmisión detectaron e informaron “de manera oportuna y voluntaria”, dijeron, tanto a la CNE como al Ministerio de Energía y al Coordinador Eléctrico Nacional (administra el despacho de carga al sistema), para que se corrigieran los cobros.

Pero increíblemente la CNE nada hizo, permitiendo que la tarificación excesiva continuara.

“Es una situación similar a la que hemos conversado estos días. Por un error, las empresas generadoras cobraron más de lo que correspondía y estamos trabajando para que eso sea devuelto a las personas. Y hemos comprobado que una empresa transmisora también tuvo un cobro adicional al que correspondía”, explicó el biministro de Economía y de Energía, Álvaro García.

“Nos hemos puesto en contacto y ellos han manifestado su disposición a compensar a las personas”, afirmó.

La CNE actualiza el precio de la electricidad semestralmente mediante un decreto que previo a su publicación, es enviado a revisión de los privados, por lo cual en el gobierno dudan que las generadoras no se percataran.