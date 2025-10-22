Clara Zepeda

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 22

La debilidad de las monedas emergentes y la caída de los mercados accionarios en América Latina arrastraron ayer al peso y a la Bolsa Mexicana de Valores.

Ante la sequía de cifras económicos en Estados Unidos por el cierre de gobierno y a la espera del único dato importante el próximo viernes –la inflación estadunidense, los mercados enfrentan dificultades para mantener sus ganancias.

La moneda mexicana registró ayer una depreciación de 0.16 por ciento ante la moneda estadunidense, para cerrar en 18.4397 pesos por dólar spot.

De acuerdo con datos del Banco de México (BdeM), el tipo de cambio operó entre un máximo de 18.4490 unidades y un mínimo de 18.4090 en el mercado al mayoreo.

El dólar se fortaleció ante menores presiones comerciales. El índice DXY, que mide el comportamiento de la moneda estadunidense frente una canasta de seis divisas internacionales, avanzó 0.41 por ciento, a 98.76 puntos.

El dólar también estuvo pendiente de las novedades comerciales entre Estados Unidos y China, lo cual apuntaló el rebote.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó 1.46 por ciento, a 60 mil 773.78 puntos.

Veintinueve de las 35 emisoras del índice cerraron en terreno negativo. Los mayores retrocesos correspondieron a Becle (4.69 por ciento), Cemex (4.49), Peñoles (4.48) y Grupo México (1.75 por ciento), mientras Banorte (1.16 por ciento) y Banco del Bajío (1.39 por ciento) destacaron entre los avances más relevantes.

Sin fundamentos

Si bien el Dow Jones cerró con un avance de 0.47 por ciento, a 46 mil 924.68 puntos, para alcanzar un nuevo máximo, alentada por los buenos resultados de Coca-Cola, el S&P 500 cerró sin cambios y el Nasdaq retrocedió 0.16 por ciento.