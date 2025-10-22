Economía
La economía está fuerte: Sheinbaum
Foto
▲ La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó ayer en redes sociales que “la economía está fuerte”; informó que se reunió en Palacio Nacional con el director ejecutivo mundial de Mazda Motor Corporation, Masahiro Moro y su equipo. “Hablamos de inversiones en nuestro país y del Plan México”, precisó la mandataria. En diciembre del año pasado, un mes antes de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la filial en México de esa firma anunció que reconsideraría su estrategia de inversión en el país ante las amenazas arancelarias del magnate republicano.Foto @Claudiashein
Periódico La Jornada
Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 21
