▲ La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó ayer en redes sociales que “la economía está fuerte”; informó que se reunió en Palacio Nacional con el director ejecutivo mundial de Mazda Motor Corporation, Masahiro Moro y su equipo. “Hablamos de inversiones en nuestro país y del Plan México”, precisó la mandataria. En diciembre del año pasado, un mes antes de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la filial en México de esa firma anunció que reconsideraría su estrategia de inversión en el país ante las amenazas arancelarias del magnate republicano. Foto @Claudiashein