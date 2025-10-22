Arturo Sánchez Jiménez y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 5

La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados anunció ayer que México instalará un altar monumental poblano en la Casa de América de Madrid a partir del 29 de octubre y que se insistirá en la repatriación del Códice Amoxtli Tezcatlipoca, resguardado actualmente en el Museo de las Culturas del Mundo en Liverpool, Inglaterra.

El recinto británico entregará un facsímil traducido al español y al macehual, que será exhibido el 5 de diciembre en Puebla, durante el Segundo Encuentro Internacional de Códices, en el que participarán comunidades originarias en un ritual de ofrenda.

Diego Prieto, titular de la Unidad Estratégica de Culturas Vivas de la Secretaría de Cultura, destacó en una conferencia de prensa que las relaciones con España “son magníficas”, pero subrayó que la Conquista estuvo acompañada de excesos brutales y crímenes inadmisibles.

Dijo que el gobierno mexicano busca mantener con ese país una relación “basada en el respeto y la igualdad”, y criticó que “la derecha española insiste en que la Conquista trajo la civilización”. Recordó que la colonización derivó en la muerte de cerca de 85 por ciento de la población del continente, no sólo por las guerras, sino también por las epidemias introducidas desde Europa.

La diputada Karina Pérez Popoca, promotora de la iniciativa, señaló que el cierre de actividades culturales del año tiene como eje la recuperación del códice, considerado originario del valle de Tehuacán.

La investigadora Greta de León, impulsora del proyecto, explicó que el códice será presentado en un evento ceremonial con pueblos originarios y que su traducción al macehual marca “un precedente histórico en los museos europeos”.