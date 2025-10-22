Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 37

La reparación del socavón en la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, concluirá el 26 de octubre, señaló el secretario de Gestión Integral del Agua, José Esparza Hernández.

Aunque el compromiso del funcionario fue resolver dicha oquedad, que se abrió el 13 de septiembre en avenida 5, esquina con Calle 3, a más tardar en 20 días, manifestó que esto no pudo ser debido a las fuertes lluvias que cayeron en los días siguientes.

A más de un mes del suceso, dijo que las obras tienen un avance de 70 por ciento y se han incluido acciones como cambiar el tubo colector de concreto por otro de acero.

El programa de obra para las próximos días, una vez concluida la colocación de la tubería de acero, incluye la realización de trabajos de cimbrado y colado, y el jueves y el viernes se realizarán las labores de relleno del socavón, así como la instalación de las tuberías de drenaje y agua potable, que también resultaron dañadas.

De esta manera, agregó Esparza Hernández, “entre el sábado y el domingo estaremos con los trabajos de asfaltado de la calle, que ya sería lo último”.