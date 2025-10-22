Estaba previsto para mañana, pero las lluvias impidieron avanzar: José Esparza
Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 37
La reparación del socavón en la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, concluirá el 26 de octubre, señaló el secretario de Gestión Integral del Agua, José Esparza Hernández.
Aunque el compromiso del funcionario fue resolver dicha oquedad, que se abrió el 13 de septiembre en avenida 5, esquina con Calle 3, a más tardar en 20 días, manifestó que esto no pudo ser debido a las fuertes lluvias que cayeron en los días siguientes.
A más de un mes del suceso, dijo que las obras tienen un avance de 70 por ciento y se han incluido acciones como cambiar el tubo colector de concreto por otro de acero.
El programa de obra para las próximos días, una vez concluida la colocación de la tubería de acero, incluye la realización de trabajos de cimbrado y colado, y el jueves y el viernes se realizarán las labores de relleno del socavón, así como la instalación de las tuberías de drenaje y agua potable, que también resultaron dañadas.
De esta manera, agregó Esparza Hernández, “entre el sábado y el domingo estaremos con los trabajos de asfaltado de la calle, que ya sería lo último”.
Indicó que se ha pedido a la empresa constructora acelerar y recuperar el tiempo que se perdió por las lluvias, aunque, insistió, se tiene un avance importante.
El secretario añadió que en todo este proceso se cuidó, además, la seguridad estructural de toda la infraestructura alrededor del socavón, como las viviendas, de allí la decisión de instalar el tubo de acero, como un reforzamiento dentro del socavón, y ya no creciera.
Las dimensiones del hoyo que se abrió sobre la vialidad fue de 12 metros de largo, seis de ancho y ocho de profundidad, a tal grado que un camión repartidor de refrescos fue engullido, aunque el conductor resultó ileso.
Sin embargo, ante la magnitud del hundimiento se tuvieron que evacuar viviendas para la realización de los trabajos, que recibirán el apoyo del gobierno local, dijo su titular, Clara Brugada.