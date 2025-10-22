▲ En la puerta 10 de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, cientos de conductores acudieron a la Feria del Taxi para explorar las distintas opciones para remplazar sus unidades. Foto Roberto García Ortiz

Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 37

Con precios que oscilan de 250 a 500 mil pesos, concesionarios del transporte público individual ven complicado poder renovar sus unidades, que tienen 10 años de antigüedad o que ya cumplieron su vida útil –como marca la normativa–, en la primera Feria del Taxi 2025.

En el evento, realizado en la puerta 10 de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixiuhca, acudieron operadores, quienes revisaban a detalle los vehículos de muestra, como el motor, el caballaje, la suspensión y hasta el tablero. Ahí, el señor Víctor Manuel Rodríguez, que labora en la plataforma de transporte InDrive, señaló que adquirir un auto eléctrico resulta imposible por el costo. “Están casi en 500 mil pesos y la tasa de interés es de 18 por ciento a un año, pero si doy 100 mil pesos para que baje, aún así saldría en 440 mil pesos; por eso estamos viendo otras opciones”, dijo.

Otros manifestaron que prefieren los vehículos que utilizan gasolina, ya que los eléctricos resultan más costosos y pueden presentar fallas si se mojan durante las lluvias. “Si se daña el clutch por el agua, en la agencia llega a costar hasta 15 mil pesos, por eso prefiero uno que ya conozco”, apuntó Daniel, conductor desde hace 30 años.

Algunos más dudaban en adquirir nuevos modelos por desconocer las marcas chinas, como Jac, e incluso consideraron que les convenía más pagar de contado sin recurrir al bono de chatarrización. “El gancho es el apoyo, pero luego se recupera con el crédito, los intereses y el seguro que te obligan a contratar aquí; por fuera sale más barato, y a los años que vayas a pagarlo debes agregar el seguro. Entonces, ¿cuánto te termina saliendo realmente?”, detalló Javier Barrón.

Víctor Hugo Arellano Jiménez, director operativo de Transporte Público Individual de la Secretaría de Movilidad, explicó que el monto del apoyo económico a fondo perdido depende del tipo de vehículo que se adquiera. “Para un modelo eléctrico el apoyo es de hasta 200 mil pesos; para un híbrido, de 150 mil, y para uno que utiliza gasolina, de 120 mil pesos, lo cual les sirve como enganche para hacerse de una nueva unidad”. Agregó que se cuenta con un presupuesto de 40 millones de pesos para sustituir 390 unidades

La feria empezó el pasado 20 de octubre y culmina hoy a las 15 horas, a la cual han asistido más de 400 personas.