Angel Bolaños Sánchez y Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 36

Vecinos de Azcapotzalco manifestaron su preocupación por la tala de árboles que significaría la construcción de estaciones de la línea 5 del Mexibús que el gobierno del estado de México planea construir de Lechería, en el municipio de Tultitlán, al Centro de Transferencia Modal El Rosario, en la demarcación capitalina.

Explicaron que a la fecha no han obtenido información sobre las características del proyecto por autoridades del gobierno de la ciudad, así como de la alcaldía Azcapotzalco, respecto de los árboles que tendrían que ser talados en el camellón central de avenida de Las Culturas, en la que abundan principalmente ejemplares de pirul, en los que la comunidad ha colocado carteles con mensajes como “No me mates”, “Te doy oxígeno” y “No al ecocidio”.

La nueva línea, de acuerdo con la publicación del gobierno mexiquense, contará con 32 estaciones, correrá por la Vía Gustavo Baz para entrar por Las Armas Norte a avenida de Las Culturas, a la altura del cruce con avenida Aquiles Serdán, donde se instalaría la primera estación dentro de la alcaldía Azcapotzalco. Dos más se construirían en avenida de Las Culturas, a la altura de la avenida Río Blanco.