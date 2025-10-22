Kevin Ruiz

Miércoles 22 de octubre de 2025

José Eduardo Rizo, Mamá, integrante de una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de droga en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, fue detenido junto con su familia, que también participaba en el negocio, por autoridades capitalinas y federales.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, dio a conocer que la detención fue en cumplimiento de dos órdenes de cateo, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y autoridades federales, en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza. También les aseguraron más de 360 dosis de aparente droga y un arma de fuego.

José Eduardo fue detenido junto con América Estefanía, de 27 años; su madre Carlota Elvira Rizo, de 74 años, y su hermano Ángel Andrés Rizo, de 20 años.

Al dar seguimiento a las labores para la desarticulación de grupos delictivos en la Ciudad de México, los uniformados realizaron trabajos de investigación en ambas alcaldías, donde se supo que era la zona de movilidad de Mamá.

Los oficiales obtuvieron datos de prueba que fueron entregados a un agente del Ministerio Público, quien solicitó y obtuvo de un juez de control los mandamientos judiciales.

La primera intervención se realizó en un domicilio localizado en avenida Eduardo Molina, colonia La Joya, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde detuvieron a José Eduardo y a América Estefanía, a quienes les aseguraron 145 dosis de cocaína, 70 de mariguana, un arma de fuego, una báscula gramera y tres equipos celulares.

El segundo despliegue fue en el inmueble ubicado en la calle Sahuayo, colonia Janitzio, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde fueron aprehendidos Ángel Andrés y su madre de 74 años; a ellos se les aseguraron 77 dosis de cocaína, 73 dosis de mariguana y más de 300 gramos de la misma hierba.

Los cuatro responsables quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso. En tanto, los inmuebles quedaron sellados y se encuentran bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones.