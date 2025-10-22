Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 36

No obstante que los homicidios dolosos registran una disminución en la capital del país, un análisis de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reveló que en tres periodos diferentes se cometieron 198 muertes dolosas, entre ellas ocho feminicidios, principalmente con arma de fuego, con arma blanca y por “otras intenciones”.

Según los análisis de las autoridades, el número de muertes dolosas (198) se registró en los periodos del 13 de julio al 13 de agosto, con 68; del 24 de agosto al 24 de septiembre, con 63, y del 8 de septiembre al 8 de octubre, con 67.

En este universo, 18 sectores, de 72 que componen la ciudad, concentraron la mayor incidencia; además, 143 casos se perpetraron con disparos de arma de fuego, ocho fueron feminicidios, mientras el resto de los homicidios se cometieron con arma blanca.

Documentos a los que tuvo acceso este diario refieren que del 13 de julio al 13 de agosto, nueve sectores concentraron 54.4 por ciento de los crímenes, con 37 muertes de las 68, principalmente en los sectores La Noria, en Xochimilco; Plateros, en Álvaro Obregón; Tezonco, Estrella y Santa Cruz, en Iztapalapa; Taxqueña, en Coyoacán, y Consulado y Moctezuma, en Venustiano Carranza.

En el periodo del 24 de agosto al 24 de septiembre, tres sectores concentraron 20.6 por ciento de muertes, con 13 de los 63 casos, esto en Santa Cruz y Quetzal, en Iztapalapa, y Aragón, en Gustavo A. Madero.