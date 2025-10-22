Capital
Bachean vías primarias
▲ El Gobierno de la Ciudad de México inició trabajos de repavimentación en las avenidas Constituyentes y Paseo de la Reforma, programa con el que pretende resolver de fondo el problema de los baches en las vialidades primarias de la capital. Con 52 frentes de trabajo, el propósito es concluir en mayo próximo el rencarpetamiento de 25 por ciento de las avenidas primarias, como parte de las obras para recibir el Mundial de Futbol de 2026.Foto Germán Canseco
Periódico La Jornada
Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 35
