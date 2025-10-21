A

costumbrado a manejar exitosamente su discurso de “científico” objetivo y riguroso frente a los cinco presidentes del periodo neoliberal (1988-2017), para obtener fondos económicos de manera directa y confidencial o privada, José Sarukhán Kermez (JSK) creó la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) en 1992 bajo el amparo de Carlos Salinas de Gortari. Desde esa nueva institución, justificó su visión de la riqueza biológica o natural del país (biodiversidad) en dos extensos tomos de autoría colectiva bajo el título impuesto tramposamente a los numerosos autores de Capital natural volumen I y II. De esa forma, y siguiendo las pautas del Millennium Ecosystem Assessment, introdujo su idea del “capitalismo natural”.

Como se lee en el prefacio que JSK escribió para esas dos obras, el título se justifica de la siguiente manera: “Los ecosistemas y sus servicios constituyen un capital comparable a los capitales financieros y de infraestructura de una nación” (página 9); o “Debemos partir del convencimiento de que los esfuerzos productivos y de mercado, sensatamente conducidos, pueden ser herramientas de desarrollo al mismo tiempo que de conservación de nuestro capital natural” (página 10 ), o “En México ha dominado la idea de que el desarrollo está confrontado con la conservación y el manejo racional de los ecosistemas. Quienes hemos contribuido a la presente obra pensamos que ya es hora de asumir en nuestro país que esta idea está equivocada, que es perversa...” (página 10).

Sin embargo, la Conabio presentaba una situación anómala o excepcional dentro de la administración pública federal, pues se ostentaba como una comisión intersecretarial, pero en realidad buena parte de su personal y el sueldo del propio comisionado eran pagados con cargo a la nómina de la Semarnat, y las reuniones a las que supuestamente estaba obligada esa comisión intersecretarial jamás se realizaron. De esa forma, “pasando la charola” de presidente en presidente, JSK logró reunir en Conabio un fideicomiso privado denominado Fideicomiso Fondo por la Biodiversidad (FFB) que, según el reporte más reciente, alcanzó en 2025 un total de 138.12 millones de pesos. Este fideicomiso permite recibir contribuciones económicas y en especie deducibles de impuestos nacionales y del extranjero.