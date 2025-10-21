E

nrique Semo ingresó al Partido Comunista Mexicano (PCM) en 1962, cuando la organización tenía apenas 3 mil afiliados. Había cumplido 31 años de edad y, desde los 15, había adquirido una sólida formación marxista. Hombre culto, cosmopolita y políglota, sobresalía de manera natural sobre muchos de sus nuevos compañeros, formados en la noche negra del encinismo y los manuales soviéticos.

Eran años difíciles para los comunistas mexicanos. Buscaban su legalización, pero eran perseguidos por el gobierno de “extrema izquierda dentro de la Constitución” de Adolfo López Mateos. El Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM) de Othón Salazar había sido reprimido, al igual que los ferrocarrileros vallejistas. En la cárcel se encontraban, entre muchos otros, Demetrio Vallejo, Valentín Campa, David Alfaro Siqueiros y Filomeno Mata.

Por si fuera poco, simultáneamente, el partido vivía una tremenda convulsión interior. Soplaban los aires renovadores del XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, la lucha contra el estalinismo y los primeros atisbos de la pugna chino-soviética. Los ajustes de cuentas políticos terminaban en expulsiones y escisiones, y acusaciones de reformismo y ultraizquierdismo. La caracterización de la formación económico-social mexicana avanzaba en medio de grandes debates.

Nacido en Bulgaria en 1930 en el seno de una familia perseguida por el nazismo, Semo llegó a México con apenas 11 años y adquirió la nacionalidad en 1960. En sintonía con la militancia en las catacumbas, tuvo como nombre de batalla el de Alejandro Villanueva. Bajo esa firma se publicaron varios artículos suyos en la revista teórica del Comité Central Nueva Época, de la que también fue responsable, y en La voz de México. Uno de ellos (de 1962), titulado “El sistema tributario nacional”, aparece en el tomo II de sus obras escogidas La izquierda mexicana en su laberinto 1974-2024. Otro, como el folleto que escribió de análisis y crítica al Frente Obrero de Juan Ortega Arenas (donde participó brevemente), apareció con el seudónimo de Ricardo Flores.

Ave de tempestades, con el nombre de Alejandro Villanueva criticó a Víctor Flores Olea (al que describe como “destacado intelectual progresista”) en el artículo “La contradicción principal” (que me fue compartido generosamente por Jaime Ortega). Acababa de pasar la crisis de los misiles en Cuba, y el dirigente del Movimiento de Liberación Nacional había escrito que “la contradicción principal se da entre el imperialismo y los pueblos que luchan por alcanzar su independencia económica y política”. Villanueva rechazó esta interpretación y señaló que “la crisis del Caribe demostró que en última instancia, la relación de fuerzas entre el imperialismo y el sistema socialista y sus aliados determinan el curso de la historia de nuestros días”.

Fue Arnoldo Martínez Verdugo quien lo introdujo en la práctica de la política mexicana. Formó parte de la célula de Economía en la UNAM y de un organismo especial. Secretario de organización del convulsionado comité del Distrito Federal, el partido lo profesionalizó durante dos años, al tiempo que siguió adelante con su formación universitaria. Integrante durante 17 años del comité central del partido, fue parte de su comisión política un año más.