Martes 21 de octubre de 2025

Detroit. Un mexicano residente en Michigan que padece leucemia y permanece detenido mientras enfrenta una posible deportación debe ser liberado o al menos recibir una audiencia de fianza ante un tribunal de inmigración, determinó la jueza Brandy McMillion, en Detroit.

El fallo representa una victoria para José Contreras Cervantes y otros siete demandantes, que son representados por la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles de Michigan. En caso de que sean liberados bajo fianza de la custodia del Servicio de Migración y Control de Aduanas, podrían regresar con sus familias mientras sus casos avanzan en el tribunal.

El gobierno del presidente Donald Trump ha rechazado las audiencias de fianza para personas que ingresaron sin documentos a Estados Unidos, incluso si no tienen antecedentes penales. La política representa un cambio con las prácticas anteriores y ya sido impugnada con éxito, sobre todo recientemente en el estado de Washington.

“Sin evaluar primero el riesgo de fuga o peligrosidad de cada solicitante, su detención es una violación de los derechos al debido proceso que se les otorgan” bajo la ley federal, determinó el viernes la jueza de distrito McMillion y ordenó audiencias de fianza en un plazo no mayor a siete días y quiere recibir una actualización por escrito el 27 de octubre.