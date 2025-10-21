De la Redacción

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 17

Hermosillo, Son., La detención de 120 personas, además del aseguramiento de vehículos, armas, cartuchos, cargadores y droga, fue el resultado de los operativos coordinados entre instituciones que conforman la Mesa Estatal de Seguridad en Sonora, realizados del 13 al 19 de octubre pasados, que ejecutaron 88 órdenes de aprehensión y 14 cateos.

Durante las acciones de inteligencia que forman parte de la estrategia de seguridad en Sonora, en materia de narcóticos se confiscaron más de 5 millones de dosis de diferentes drogas.