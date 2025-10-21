Política
Decomisan más de 5 millones de dosis de droga y detienen a 120 personas en Sonora
Periódico La Jornada
Martes 21 de octubre de 2025, p. 17

Hermosillo, Son., La detención de 120 personas, además del aseguramiento de vehículos, armas, cartuchos, cargadores y droga, fue el resultado de los operativos coordinados entre instituciones que conforman la Mesa Estatal de Seguridad en Sonora, realizados del 13 al 19 de octubre pasados, que ejecutaron 88 órdenes de aprehensión y 14 cateos.

Durante las acciones de inteligencia que forman parte de la estrategia de seguridad en Sonora, en materia de narcóticos se confiscaron más de 5 millones de dosis de diferentes drogas.

Las fuerzas de seguridad también incautaron 52 vehículos, 82 motocicletas, 22 armas y 3 mil 213 cartuchos.

Los detenidos y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal con el fin de que inicie la investigación correspondiente.

