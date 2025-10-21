Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 17

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó la sanción a las empresas Grupo de Seguridad Privada Pryse de México y Protección, Resguardo y Servicios Empresariales, por lo que continuarán inhabilitadas para participar en contratos públicos.

Así lo dio a conocer la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) en una circular publicada en la edición de ayer del Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se detalló que la primera firma tiene una inhabilitación de un año y medio, mientras la segunda por 15 meses.

Las dos compañías habían solicitado la suspensión definitiva de las sanciones que les impuso el área de responsabilidades del Instituto Mexicano del Seguro Social en septiembre pasado –no se detallaron las razones–, pero la sala auxiliar en materia de responsabilidades administrativas graves del TFJA rechazó su petición.

Grupo de Seguridad Privada Pryse de México fue una de las empresas involucradas en la polémica que en junio pasado derivó en el cierre de varios recintos culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Junto con otras dos firmas, esta compañía resultó ganadora de la licitación pública federal que el instituto resolvió el 30 de mayo para la vigilancia de sus recintos.