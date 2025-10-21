Ángeles Cruz Martínez

Martes 21 de octubre de 2025, p. 16

Las mujeres a partir de los 50 años y los hombres mayores de 70 se deben hacer una evaluación de la masa ósea a fin de prevenir alguna fractura, la cual es la peor consecuencia de la osteoporosis. La enfermedad será cada vez más frecuente por el envejecimiento de la población, advirtió Patricia Clark, integrante de la Fundación Internacional de Osteoporosis.

En México, se carece de estadísticas sobre la prevalencia del padecimiento, pero la especialista refirió datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre las fracturas de cadera, las cuales se registran porque implican atención hospitalaria. De acuerdo con la información más reciente, alrededor de 9 mil personas sufren esta lesión al año y 70 por ciento son mujeres.

Si se considera que el Seguro Social atiende a la mitad de la población, se puede inferir que a nivel nacional ocurren unas 18 mil fracturas de cadera, indicó.

Clark resaltó que en el primer año posterior a la ruptura ósea, la posibilidad de muerte por complicaciones es de 20 por ciento, pero el exceso de mortalidad se mantiene durante los siguientes cinco años en comparación con quienes no han tenido la fractura.