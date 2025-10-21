▲ El medicamento se inyecta dos veces al año y su eficacia es de 95 por ciento. Foto AP

Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 16

Lenacapavir, fabricado por el laboratorio farmacéutico Gilead, es el nuevo tratamiento para prevenir la infección por VIH/sida que podría frenar el crecimiento de la epidemia, pero por su alto costo, muy pocos países tienen acceso a él. En julio pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó su uso, pues tiene la ventaja de que es un inyectable que se aplica dos veces al año y su eficacia es de 95 por ciento. Eso aumentaría la aceptación y apego de las personas con mayor riesgo de contraer la infección.

Especialistas de México y Argentina comentaron ayer sobre los beneficios del medicamento y también señalaron la necesidad de que la empresa formalice un acuerdo con los países latinoamericanos, a fin de facilitar el acceso al producto.

Jorge Saavedra, director ejecutivo de Aids Healthcare Foundation (AHF), comentó que en Estados Unidos el tratamiento cuesta 28 mil dólares por persona al año y Gilead acordó vender el producto a la OMS a un costo de 40 dólares. Algo similar debería ocurrir con los países de América Latina, dijo.