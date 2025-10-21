Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 14

Integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) solicitaron a diferentes instancias públicas que emprendan una “investigación a profundidad” por las posibles discrepancias en la declaración patrimonial y fiscal del senador morenista Adán Augusto López Hernández.

“En días recientes se han difundido señalamientos públicos sobre posibles incongruencias patrimoniales y fiscales, así como eventuales conflictos de interés relacionados con el senador Adán Augusto López Hernández. Frente a la relevancia de la investidura legislativa y el deber de ejemplo de quienes integran el Senado, es necesario aclarar, sin ambigüedades, cualquier duda razonable y garantizar la rendición de cuentas ante la ciudadanía”.

Así lo expresaron en un “posicionamiento público”, difundido ayer, y que fue suscrito por la presidenta del Comité Coordinador del SNA, Vania Pérez Morales; Laura Elisa Morales y Guadalupe Huchin, del Comité de Participación Ciudadana de Puebla; así como por Keops Gibrán Torres, del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción de Durango; y acompañado por seis de los 22 consejos estatales de participación ciudadana ( Quintana Roo, Durango, Michoacán, Campeche, Jalisco y Sinaloa).

Denuncian acoso

Pérez Morales denunció presuntas presiones de la consejera Patricia Talavera, así como acoso por parte del equipo de apoyo, por lo que se ordenó bajar el pronunciamiento de las redes institucionales del Comité de Participación Ciudadana.

Remarcaron que esta posición “no prejuzga” y sólo constata la existencia de señalamientos que ameritan verificación oficial, pronta y documentada.

Hace unas semanas se difundió que el legislador tabasqueño habría recibido, entre 2023 y 2024, más de 79 millones de pesos de diversas empresas, algunas de ellas consideradas como fantasma por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ingresos que el senador no reportó en su declaración patrimonial.