Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 12

Alumnos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM reclamaron que la directora Mónica Cejudo incumplió el acuerdo de entregarles las instalaciones, como parte del protocolo del paro indefinido que empezó el pasado día 13, ya que por las inundaciones del 10 de octubre no pudieron ser tomadas ese día.

Ayer, integrantes de la asamblea general de los estudiantes de esta entidad académica denunciaron que las autoridades de la dirección les impidieron la toma y tampoco acudió Cejudo, lo cual infringe la cláusula que exigía su presencia en los actos de entrega.

La directora, señalan, llegó horas después de lo programado y trató de ofrecer respuestas a su pliego petitorio “de manera superficial, rechazando firmemente el diálogo directo, respetuoso y justo que la comunidad había solicitado”.

Frente a la negativa a entablar una conversación, los alumnos comentaron a este diario que los administrativos se retiraron, dejando a la comunidad “sin respuestas”. En reacción a esta falta de respeto y compromiso, la comunidad optó por llevar a cabo una manifestación pacífica en Insurgentes, exigiendo la destitución de la directora y soluciones reales que demuestren el interés por la comunidad.

En su segundo pliego petitorio, demandan ayuda sicológica más efectiva, ya que consideran que el Programa Integral de Atención y Apoyo Sicológico es insuficiente ante “la magnitud de la problemática” entre los estudiantes.