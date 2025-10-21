Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 12

Alumnos, padres de familia, docentes y trabajadores administrativos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur prevén regresar a clases presenciales el próximo 17 de noviembre, casi dos meses después del homicidio cometido dentro del plantel, por lo que ayer empezaron las obras para la colocación de nuevas cámaras de videovigliancia, botones de pánico y torniquetes con identificador biométrico.

Tras una asamblea que se llevó a cabo durante casi cinco horas, acordaron que es necesario volver a las aulas y hacer comunidad, aunque “no será fácil, porque no puede ser un retorno a la normalidad, donde se olvide la muerte de Jesús Israel, sino que poco a poco deben cohesionarse y estar más unidos como comunidad universitaria”.

Los asistentes ayer en el CCH Sur guardaron un minuto de silencio en honor a su compañero asesinado el pasado 22 de septiembre y después se dio inicio al orden del día de la asamblea, donde emitieron una declaración en la que exigen “un aumento significativo” del presupuesto destinado a las escuelas y facultades para la atención a las necesidades del alumnado, en particular en el bachillerato, especialmente para los servicios de salud mental, a fin de que sean funcionales.

En sus demandas incluyeron cubrir todas las plazas congeladas para trabajadores de base y crear las necesarias para vigilancia, así como un programa de contrataciones de tiempo completo para los profesores de asignatura.