Hermosillo, Son., En reconocimiento a su destacada participación en la pasada edición de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Educación Básica, el gobernador Alfonso Durazo Montaño entregó estímulos económicos por un monto de 5 millones 718 mil pesos a 139 atletas y entrenadores. Los 139 atletas destacados recibirán un monto económico por 12 meses, que va de 36 mil a 48 mil pesos, como premio a su talento y dedicación en las distintas áreas del deporte.

El mandatario estatal destacó la relevancia del fortalecimiento al deporte dentro de su administración y reiteró el compromiso de brindar todo el respaldo a las y los jóvenes atletas, así como a los entrenadores y a sus familias que los impulsan día a día a cumplir sus sueños, reconociendo su desempeño, su esfuerzo y disciplina para continuar poniendo en alto el nombre de Sonora.