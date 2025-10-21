César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 11

La unidad entre juzgadoras y combate a la corrupción es indispensable para la consolidación de un Poder Judicial de la Federación más transparente, ético y comprometido con el país, afirmó la magistrada Indira Isabel García Pérez, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial.

Durante la presentación de la Asociación Nacional de Juzgadoras en Democracia AC, dijo que México atraviesa una etapa de cambio profundo en la administración de justicia, que demanda vocación, coherencia, transparencia y rendición de cuentas.

“Estamos listas para consolidar un Poder Judicial en el que no exista la corrupción, y donde día a día se le combata con estrategia jurídica, técnica y social”. También reconoció el valor de las asociaciones civiles y profesionales como espacios abiertos para el diálogo, la crítica constructiva y la participación activa en la mejora del sistema judicial.