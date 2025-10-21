Martes 21 de octubre de 2025, p. 11
La unidad entre juzgadoras y combate a la corrupción es indispensable para la consolidación de un Poder Judicial de la Federación más transparente, ético y comprometido con el país, afirmó la magistrada Indira Isabel García Pérez, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial.
Durante la presentación de la Asociación Nacional de Juzgadoras en Democracia AC, dijo que México atraviesa una etapa de cambio profundo en la administración de justicia, que demanda vocación, coherencia, transparencia y rendición de cuentas.
“Estamos listas para consolidar un Poder Judicial en el que no exista la corrupción, y donde día a día se le combata con estrategia jurídica, técnica y social”. También reconoció el valor de las asociaciones civiles y profesionales como espacios abiertos para el diálogo, la crítica constructiva y la participación activa en la mejora del sistema judicial.
Enfatizó la importancia de la unidad como herramienta de transformación institucional; destacó que la colaboración entre juzgadoras fortalece el compromiso ético y el sentido de responsabilidad pública.
La nueva organización, formada por juezas y magistradas electas tras la reforma judicial, quedó presidida por la magistrada Raquel Nieblas Germán, titular de un órgano jurisdiccional en materia civil y laboral en Sonora.
La presentación fue el 17 de octubre en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estuvo encabezada por la ministra Yasmín Esquivel Mossa.