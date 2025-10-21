Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 10

Ante las versiones de que el ex director de Pemex Carlos Treviño –quien es reclamado por la justicia mexicana– habría sido liberado en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que hasta ayer en la mañana se tenía información de que seguía detenido en el vecino país del norte.

En la conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional, a pregunta expresa sobre la información que trascendió en torno a que un juez estadunidense determinó, tras una audiencia, que Treviño siga su proceso migratorio en libertad, con pago de una fianza, la mandataria sostuvo:

“Pregunté en la reunión de seguridad de la mañana y me dicen que está detenido en Estados Unidos. Si hay alguna otra información la daríamos en el transcurso del día. Lo que nos informó el representante de la Fiscalía General de la República es que está detenido en Estados Unidos”, insistió.