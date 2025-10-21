César Arellano García

Martes 21 de octubre de 2025, p. 10

Por segunda ocasión se aplazó la audiencia inicial del contralmirante Fernando Farías Laguna, donde la Fiscalía General de la República (FGR) le haría la acusación formal por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Mario Elizondo Martínez, reprogramó la diligencia para el próximo 5 de noviembre, ya que los abogados del marino argumentaron una vez más que la FGR todavía no les entrega completa la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAM-CDMX/0000568/2024, integrada por casi 19 páginas.

Farías Laguna es considerado prófugo de la justicia mexicana, luego de que en septiembre pasado, 14 integrantes de la red de corrupción que involucra a altos mandos de la Marina –entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, ahora preso–, representantes de empresas aduaneras y funcionarios de aduanas fueron detenidos y sujetos a proceso penal por dichos delitos, al ser presuntos responsable de formar parte de una red de corrupción dedicada al tráfico de combustible.

Por su parte, la titular del juzgado decimoprimero de distrito en materia penal de la Ciudad de México, Emma Cristina Carlos Ávalos, desechó la ampliación de la demanda de amparo que promovió Farías Laguna contra la orden de aprehensión que se libró en su contra.