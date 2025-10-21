Empresarios, gasolineros y militares, entre implicados // Se recuperaron 225 mil mdp, informa Marín Mollinedo
Martes 21 de octubre de 2025, p. 10
El director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, dio a conocer que al momento hay más de 7 mil carpetas integrales de investigación relacionadas con el huachicol fiscal y otros delitos en este sector. En breve entrevista en Palacio Nacional, dijo que se han recuperado alrededor de 225 mil millones de pesos por ese concepto.
Al abundar en las denuncias, señaló que “hay carpetas de investigación contra empresarios, transportistas, agentes aduanales, militares, civiles... hay para muchas carpetas. Son más de 7 mil integradas por diferentes actos delictivos, entre aduanas y gasolineros, y eso sí, todo el sector petrolero.
–¿Y eso desde qué fecha viene?
–Bueno, ahora en esta administración es que se han estado integrando las carpetas.
–¿Son delitos desde la administración pasada?
–Ah, no sabemos, porque nosotros los detectamos ahora, y sobre ello es que estamos actuando –respondió.
Comentó que actualmente hay más coordinación con autoridades estadunidenses, que pueden compartir información con instituciones mexicanas. “Por eso, ahora estamos pendientes para que cuadre que lo que viene sea lo que en realidad se documente y se manifieste, porque las cartaportes venían bien de Estados Unidos, y al llegar a México le cambiaban el pedimento y le ponían otra fracción arancelaria para no pagar el impuesto”.