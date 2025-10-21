▲ “Ahora hay más colaboración con autoridades de EU y estamos al pendiente para que cuadre que lo que viene sea lo que en realidad se documente”, dijoayer el director de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Foto tomada de redes

Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 10

El director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, dio a conocer que al momento hay más de 7 mil carpetas integrales de investigación relacionadas con el huachicol fiscal y otros delitos en este sector. En breve entrevista en Palacio Nacional, dijo que se han recuperado alrededor de 225 mil millones de pesos por ese concepto.

Al abundar en las denuncias, señaló que “hay carpetas de investigación contra empresarios, transportistas, agentes aduanales, militares, civiles... hay para muchas carpetas. Son más de 7 mil integradas por diferentes actos delictivos, entre aduanas y gasolineros, y eso sí, todo el sector petrolero.

–¿Y eso desde qué fecha viene?