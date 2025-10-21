Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 8

Mientras los integrantes de Somos Mx acudieron al acto de relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN) del sábado, su proceso para alcanzar el registro como partido político se ha estancado. A cuatro meses para que concluya el plazo en el que pueden organizar asambleas y el registro de afiliados, reporta 89 mil integrantes, es decir, 34 por ciento de los necesarios.

De acuerdo con el reporte más reciente del Instituto Nacional Electoral (INE), la organización Somos Mx –derivada de la llamada marea rosa– ha reportado el cumplimiento de 65 por ciento de las asambleas que requiere, al haber hecho 130 de las 200 establecidas como mínimo, y luego de informar que tuvo que cancelar 83 que ya estaban programadas.