Martes 21 de octubre de 2025, p. 8
Mientras los integrantes de Somos Mx acudieron al acto de relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN) del sábado, su proceso para alcanzar el registro como partido político se ha estancado. A cuatro meses para que concluya el plazo en el que pueden organizar asambleas y el registro de afiliados, reporta 89 mil integrantes, es decir, 34 por ciento de los necesarios.
De acuerdo con el reporte más reciente del Instituto Nacional Electoral (INE), la organización Somos Mx –derivada de la llamada marea rosa– ha reportado el cumplimiento de 65 por ciento de las asambleas que requiere, al haber hecho 130 de las 200 establecidas como mínimo, y luego de informar que tuvo que cancelar 83 que ya estaban programadas.
No obstante, también debe comprobar que éstas se hayan realizado en al menos 20 entidades, y el INE debe corroborar que hayan cumplido los requisitos de ley y que los afiliados no sean parte de otra fuerza política.
Con excepción de Construyendo Sociedades de Paz, conformado por ex integrantes del extinto Partido Encuentro Solidario y quienes afirman que alcanzaron las asambleas necesarias para cumplir ese requisito, el resto de las organizaciones están lejos de su meta.