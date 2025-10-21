Enrique Méndez

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados señaló que, “para habernos dado por muertos, el gobierno está muy preocupado” por el relanzamiento. Mientras, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado indicó que no ha decidido si buscará o no una coalición con el panismo y “no cierra la puerta a la posibilidad de alianzas, pero también estamos listos para competir solos”.

En momentos en que el PAN afianza su vínculo con Movimiento Ciudadano (MC), el coordinador de los senadores del tricolor, Manuel Añorve, expuso que “si la oposición va dividida, difícilmente le vamos a quitar a Morena que sea el partido dominante. Esto le facilita ganar las posiciones que van a competir y no es buen mensaje cerrar la puerta a alianzas”.