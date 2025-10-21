Martes 21 de octubre de 2025, p. 8
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados señaló que, “para habernos dado por muertos, el gobierno está muy preocupado” por el relanzamiento. Mientras, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado indicó que no ha decidido si buscará o no una coalición con el panismo y “no cierra la puerta a la posibilidad de alianzas, pero también estamos listos para competir solos”.
En momentos en que el PAN afianza su vínculo con Movimiento Ciudadano (MC), el coordinador de los senadores del tricolor, Manuel Añorve, expuso que “si la oposición va dividida, difícilmente le vamos a quitar a Morena que sea el partido dominante. Esto le facilita ganar las posiciones que van a competir y no es buen mensaje cerrar la puerta a alianzas”.
También, el blanquiazul respondió a las críticas presidenciales por celebrar su relanzamiento cuando miles de personas continúan damnificadas por las lluvias.
“Lamentablemente, con este gobierno nunca habrá un buen momento para hacer un encuentro, por la indolencia y la incapacidad para enfrentar la emergencia que ha causado profundo dolor. Los llamamos a ocuparse de sus responsabilidades en vez de mirar hacia otro lado”, expuso el coordinador panista en San Lázaro, Elías Lixa.