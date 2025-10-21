Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 8

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó la “falta de sensibilidad” de la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) para “relanzar” al instituto político en medio de la emergencia nacional por las intensas lluvias que causaron estragos en decenas de comunidades del país y que, hasta ahora, han dejado 76 personas fallecidas y miles de damnificados.

“Podrían haberse esperado 15 días, ¿no?”, mencionó la mandataria en la mañanera de ayer, al preguntarle sobre la nueva imagen y el relanzamiento del blanquiazul que se llevó a cabo el sábado pasado.

“Eso habla de su visión y de su falta de sensibilidad y amor al pueblo. Es muy… Habla mucho, pues, el día que lanzan”, señaló.

Al preguntarle sobre la estrategia del panismo para esta “nueva” imagen y si el marketing basta para reconstruir al partido, la jefa del Ejecutivo respondió:

“Yo más bien diría que, muy poca sensibilidad el día que lo hicieron, ¿no? Para empezar. Hay decenas de miles de familias damnificadas, con problemas, y en medio de eso se hace un ‘relanzamiento’ de un partido político. Podían haberse esperado hasta que definiéramos que la emergencia se levanta.”