Martes 21 de octubre de 2025, p. 6

El senador Gerardo Fernández Noroña confirmó que este martes presentará al Senado una “necesaria” solicitud de licencia temporal a su cargo, y rechazó que el permiso esté relacionado con las críticas a su casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, o sus vuelos en aviones privados.

“Voy a pedir esta licencia. Es para bien, es importante, es necesario. No es por berrinche ni por depresión, es una decisión consciente y correcta… mi compromiso es con el pueblo, con el país, por ello es necesario que pida esta licencia. Qué paradoja, pero es para bien”, dijo anoche en su canal de Youtube.

Manifestó que tomó la decisión después de un proceso de reflexión personal y política. “Los cargos son temporales, pero la aportación queda para la vida. No voy a tirar por la borda lo que hemos construido. Voy a seguir firme, como una roca, pase lo que pase, al costo que tenga que pagarse”, resaltó.