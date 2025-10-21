Martes 21 de octubre de 2025, p. 6
El senador Gerardo Fernández Noroña confirmó que este martes presentará al Senado una “necesaria” solicitud de licencia temporal a su cargo, y rechazó que el permiso esté relacionado con las críticas a su casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, o sus vuelos en aviones privados.
“Voy a pedir esta licencia. Es para bien, es importante, es necesario. No es por berrinche ni por depresión, es una decisión consciente y correcta… mi compromiso es con el pueblo, con el país, por ello es necesario que pida esta licencia. Qué paradoja, pero es para bien”, dijo anoche en su canal de Youtube.
Manifestó que tomó la decisión después de un proceso de reflexión personal y política. “Los cargos son temporales, pero la aportación queda para la vida. No voy a tirar por la borda lo que hemos construido. Voy a seguir firme, como una roca, pase lo que pase, al costo que tenga que pagarse”, resaltó.
Sostuvo que, al confirmarse que hará el anuncio en una conferencia de prensa donde explicará las razones de su licencia, “ya empezaron a especular y el golpeteo, que por los escándalos. Me hacen los mandados con todas sus intrigas”.
Refirió que desde la semana pasada estuvo a punto de anticipar su retiro temporal. “Les iba a explicar el motivo de la licencia, pero me comentaban, con razón, que los medios la semana pasada insistieron que les dijera. Apenas estoy diciendo que iba a pedir licencia, no lo he hecho público. Se dieron cuenta de que por ahí iba el asunto, casi me fui de boca y empezaron a especular. La razón la diré hasta mañana. Debo hacerlo, pero no se preocupen, tengo cinco años ahí de senador”.
Su suplente es Dunia Ludlow Deloya, actual directora del sistema de tiendas Súper Issste.