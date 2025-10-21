De La Redacción

Martes 21 de octubre de 2025, p. 6

La magistrada Janine Otálora Malassis confirmó que el 31 de octubre dejará su cargo como integrante de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), decisión que ya notificó al Senado de la República, órgano de deberá definir el mecanismo para su relevo.

Desde el pasado 24 de junio, La Jornada publicó la decisión que desde ese momento ya había tomado Otálora Malassis.

“Notifiqué al @senadomexicano mi decisión de acogerme a los términos de mi nombramiento como magistrada de sala superior @TEPJF, acorde con la protesta que rendí en 2016 por un periodo de nueve años. Por lo que concluiré mis funciones como magistrada de la sala superior del @TEPJF_informa el próximo 31 de octubre. He informado mi decisión para los efectos del artículo 98 constitucional que, en su párrafo primero, establece las reglas de sustitución de las y los integrantes del Tribunal Electoral”, expuso ayer la magistrada en redes sociales.

Aunque el periodo de nueve años por los que fue nombrada Otálora terminaba originalmente en 2025, la reforma en la materia estableció que los magistrados en funciones se mantendrían por dos años más, hasta realizarse el siguiente proceso electoral judicial en 2027.